Foto di Jill Wellington da Pixabay

Come funziona il bonus verde 2022 per giardini e terrazze che ci rende più green? Grazie alla proroga sancita nella Legge di Bilancio 2022 i contribuenti potranno richiedere l'importante incentivo fino al 31 dicembre 2024. Ecco in quanto consiste il bonus, cosa occorre fare per richiederlo e i documenti che servono al contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Bonus verde 2022: tutte le informazioni utili

Con legge di Bilancio 2022 il Governo ha approvato la proroga di quel pacchetto di agevolazioni edilizie in cui vi sono: il bonus ristrutturazione, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus verde 2022 o anche detto bonus giardini. Non sono state modificate pertanto né la percentuale di detrazione né la modalità di uso oltre all'elenco dei lavori ammessi. Cosa significa? Ebbene il bonus 2022 non cambia rispetto agli anni precedenti. Tutto rimane invariato.

L’agevolazione utilizzata per la sistemazione di giardini e terrazze consiste così ancora nella detrazione IRPEF- ripartita in 10 quote annuali - del 36% sulle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro per immobile e non a persona. Non è possibile usufruire però né della cessione del credito, né dello sconto in fattura come invece accade per altri bonus.



Tra i lavori ammessi per ottenere il bonus verde 2022 vi sono:

creazione di recinzioni

creazione di impianti di irrigazione, pozzi

creazioni di coperture a verde

creazione di giardini pensili

acquisto di piante o arbusti

L'agevolazione fiscale va richiesta solo in sede di dichiarazione dei redditi quando il contribuente presenta, al proprio professionista di fiducia o al CAF che si occupa della dichiarazione, fatture e pagamenti tracciabili delle spese sostenute per il bonus verde 2022.

Tra i requisiti richiesti al contribuente vi è il possesso dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Occorre cioè che il contribuente possa dimostrare di essere il proprietario, l'usufruttuario o che abbia in mano un regolare contratto di affitto.

Si può inoltre richiedere il bonus verde 2022 anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali.

Bonus verde 2022: quando la detrazione non spetta

La detrazione del 36% ripartita su 10 anni del bonus verde 2022 non spetta se, invece, sono state sostenute spese per: