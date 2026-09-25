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Bonus trasporti 2027 da 400 euro: requisiti, importi e chi può ottenerlo

Cambia il bonus trasporti 2027. Niente più voucher, ma bensì un credito da utilizzare per l'acquisto di biglietti e abbandonamenti che può arrivare fino a 400 euro. Chi potrà richiederlo? Tutti in base all'ISEE e al proprio indice di vulnerabilità
CLIMA25 Settembre 2026 - ore 15:36 - Redatto da Redazione Meteo.it
CLIMA25 Settembre 2026 - ore 15:36 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Cosa cambia per il bonus trasporti 2027? Pare vi siano importanti novità. L'anno prossimo, infatti, potrebbe cambiare profondamente il sistema degli aiuti destinati a chi utilizza autobus, treni e altri servizi di trasporto pubblico. Nel Piano Sociale per il Clima è prevista infatti la misura “Il mio conto di mobilità”, un portafoglio digitale personale rivolto alle persone considerate più vulnerabili dal punto di vista economico e della mobilità. Di cosa si tratta? Della possibilità di non introdurre voucher singolo come quello introdotto negli anni passati, ma un credito annuale che potrà arrivare fino a 400 euro. L'accesso sarà determinato dall'ISEE e da un indice di vulnerabilità che prenderà in considerazione anche le esigenze di spostamento. Ecco tutte le novità sul bonus trasporti per l'anno prossimo.

Bonus trasporti 2027: requisiti ISEE e come funziona il conto di mobilità

Il nuovo bonus trasporti 2027 sarà strutturato come dicevamo, non più come un voucher unico, ma come un vero e proprio credito personale utilizzabile per acquistare titoli e servizi di trasporto ammessi dalla misura. Tra le spese previste rientrano biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e regionale, sia su gomma sia su ferro, oltre ai servizi a chiamata nelle zone non adeguatamente servite dalle linee ordinarie. Verrà probabilmente introdotta anche l'eventuale possibilità di utilizzare il credito anche per taxi o altre forme di mobilità. Il credito avrà una validità di 12 mesi dalla sua emissione.

Come richiedere il bonus trasporti 2027? Pare, ma è tutto da confermare, che non vi sarà un click day. Le domande saranno raccolte e ordinate attraverso una graduatoria basata su un indice di vulnerabilità che prevede una attribuzione fino a 100 punti. Oltre a questo indice entrerà in gioco, come accade per molti bonus, anche l' ISEE che non dovrà essere superiore a 20.000 euro.

Come verrà determinato l'indice di vulnerabilità? Il punteggio sarà determinato considerando diversi fattori: la situazione economica, la distanza tra l'abitazione e il luogo abituale di lavoro o studio, l'eventuale possesso di un abbonamento al trasporto pubblico e la presenza o meno di un'auto nel nucleo familiare.

Gli importi e le loro differenze

L'importo del bonus trasporti 2027 dipenderà dal punteggio ottenuto e dalla posizione raggiunta nella graduatoria. Saranno stanziati: 300.000 conti da 400 euro, 350.000 da 200 euro e circa un milione da 100 euro. Per ottenere la somma più elevata non sarà quindi sufficiente avere un ISEE basso: conteranno anche le condizioni legate alla mobilità, come la distanza da percorrere, l'assenza di un'auto nel nucleo familiare e l'utilizzo del trasporto pubblico.

E' importante sottolineare che prima dell'avvio del nuovo bonus trasporti 2027 dovranno essere definite le modalità operative e la procedura per la formazione della graduatoria.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 15:36

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