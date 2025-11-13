FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Bonus rottamazione elettrodomestici 2025: date e modalità per far...

Bonus rottamazione elettrodomestici 2025: date e modalità per fare domanda

Bonus rottamazione elettrodomestici 2025: arriva il click day per richiedere il voucher di 100 o 200 euro: ecco tutte le modalità e i consigli per aggiudicarsi lo sconto.
Calendario13 Novembre 2025 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it
Calendario13 Novembre 2025 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it

Tra pochi giorni sarà possibile prenotare il voucher digitale e nominativo che da diritto a uno sconto del 30% sull'acquisto di un nuovo elettrodomestico. L'importo massimo dello sconto sarà di 100 o 200 euro, a seconda dell'Isee. Tutti i dettagli e i consigli per prepararsi al meglio al click day.

Caratteristiche del Bonus elettrodomestici 2025

Il bonus consiste in un voucher digitale e nominativo, che permette di ottenere uno sconto pari al 30% del prezzo d'acquisto di un elettrodomestico nuovo. L'importo massimo dello sconto è di 100 euro per tutti gli utenti, mentre per chi possiede un Isee inferiore a 25.000 euro il limite sale a 200 euro. Lo sconto viene poi applicato direttamente alla cassa da un rivenditore che partecipa all'iniziativa.

Può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, ma non è possibile richiederne più di uno per ogni famiglia anagrafica e non è cumulabile con altri incentivi di tipo fiscale relativi alla stessa tipologia di prodotti (come ad esempio il Bonus Mobili). Il contributo è utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi, ad alta efficienza energetica e prodotti in stabilimenti situati all'interno dell'Unione Europea. Per poterne beneficiare è necessario provvedere alla rottamazione di un vecchio elettrodomestico, che deve essere riconsegnato al rivenditore per lo smaltimento secondo la normativa RAEE.

Le categorie di elettrodomestici che rientrano nel bonus e le relative classi energetiche sono:

  • lavatrici e lavasciuga classe A
  • lavastoviglie classe C
  • asciugatrici classe C
  • frigoriferi e congelatori classe D
  • forni classe A
  • cappe da cucina classe B
  • piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016

Come richiedere il bonus rottamazione elettrodomestici 2025

Le domande potranno essere presentate a partire dal 18 novembre alle ore 7:00, attraverso l'app IO (disponibile gratuitamente per Android e iOS) oppure tramite il sito ufficiale bonuselettrodomestici.it.

In entrambe le modalità è necessario accedere con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Non sono previste procedure offline. Dopo l'accesso, occorre compilare la domanda con i dati e le autodichiarazioni richieste, segnalare il possesso di Isee inferiore a 25.000 euro (se si desidera il voucher da 200 euro). Il buone sarà poi spedito via app o mail.

Come prepararsi al Click Day

Occorre precisare che per questa iniziativa il Governo ha stanziato in tutto 48,1 milioni di euro, e che i buoni saranno resi disponibili fino a esaurimento dei fondi. Appare perciò evidente l'importanza di prepararsi nel miglior modo possibile al click day, così da riuscire ad aggiudicarsi un voucher prima che tutti vengano esauriti.

Le operazioni preliminari da fare, in attesa dell'attivazione della piattaforma, consistono in una verifica del corretto funzionamento di Spid o Cie, o nell'installazione dell'app IO se si preferisce questa modalità. Occorre poi verificare che l'elettrodomestico prescelto sia tra quelli ammessi e che il rivenditore aderisca al programma.

Una volta aggiudicato il voucher da 100 o 200 euro, è importante ricordare che l'utente avrà a disposizione 15 giorni per spenderlo: trascorso tale termine il buono non sarà più utilizzabile.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Perché l’11 novembre si celebra l’Estate di San Martino: origine e significato
    Calendario11 Novembre 2025

    Perché l’11 novembre si celebra l’Estate di San Martino: origine e significato

    Un fenomeno culturale che unisce fede, natura e tradizione popolare: ecco perché ogni anno, l’11 novembre, si celebra l’Estate di San Martino.
  • Halloween 2025, tra miti e tradizioni: come è nata e come è arrivata in Italia
    Calendario31 Ottobre 2025

    Halloween 2025, tra miti e tradizioni: come è nata e come è arrivata in Italia

    Da Samhain ai giorni nostri, Halloween ha attraversato i secoli trasformandosi da rito spirituale a fenomeno globale
  • Perché intagliamo le zucche ad Halloween? La leggenda di Jack o’ Lantern
    Calendario31 Ottobre 2025

    Perché intagliamo le zucche ad Halloween? La leggenda di Jack o’ Lantern

    La prossima volta che accenderai una candela dentro una zucca, pensa a Jack o’ Lantern.
  • Halloween 2025: come profumare la casa naturalmente, senza candele e diffusori tossici
    Calendario30 Ottobre 2025

    Halloween 2025: come profumare la casa naturalmente, senza candele e diffusori tossici

    Per Halloween, candele e profumatori d’ambiente diventano alleati ideali per diffondere un’atmosfera suggestiva: ecco delle soluzioni naturali.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Tendenza13 Novembre 2025
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Due perturbazioni in arrivo nel weekend: nel mirino il Nord e parte del Centro, ancora stabile al Sud con temperature oltre la media. La tendenza
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Tendenza12 Novembre 2025
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Anticiclone in ritirata nel weekend: tra sabato e domenica lascerà il passo a due diverse perturbazioni. Ecco dove arriverà la pioggia
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
Tendenza11 Novembre 2025
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
L'estate di San Martino ci accompagnerà fino a venerdì, poi si profila il ritorno della pioggia: nuova perturbazione in arrivo nel weekend!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Novembre ore 14:14

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154