Bonus Patente 2024, oggi il click day: come e dove fare domanda, chi ne ha diritto?

Che cos'è il bonus patente 2024, come e dove fare domanda? A partire dalle ore 12.00 di questa mattina, lunedì 4 marzo 2024, è possibile accedere alla piattaforma online sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per poter richiedere il voucher da utilizzare presso le autoscuole aderenti all'iniziativa. L'incentivo è erogabile fino ad esaurimento risorse. Ecco tutti i dettagli utili per poter ottenere il bonus.

Che cos'è il bonus patente 2024?

Si tratta di un bonus o meglio di un voucher pari all’80% per cento delle spese sostenute, che pertanto può arrivare fino a un massimo di 2.500 euro, utile ai giovani cittadini italiani o europei che desiderano prendere la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Ideato attraverso il decreto legge numero 228 del 2021, tale bonus ha l'obiettivo di incentivare la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto.

Tra i requisiti vi sono:

la cittadinanza italiana o europea

l'età: nel periodo che va dal 1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, occore avere una età tra i 18 e i 35 anni

il possesso di credenziali SPID o CIE

le capacità di utilizzo di un computer o di uno smartphone per accedere al portale

Oltre a ciò, è bene sapere che può essere erogato solo una volta fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Governo. Gli stanziamenti complessivi per tale incentivo ammontano a 25,3 milioni di euro. Tra questi ben 5,4 milioni di euro sono stati destinati a ciascuno degli anni compresi tra il 2023 e il 2026. Il bonus patente 2024, è bene sottolineare, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non verrà rilevato nemmeno ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Click day: come ottenere il bonus patente 2024 e dove fare domanda

Da oggi, alle 12.00, è possibile accedere alla piattaforma del Ministero per richiedere il bonus patente 2024, fino a esaurimento dei fondi messi a disposizione. Per accedere al servizio bisogna avere le credenziali SPID, CIE o CNS.

Come fare una volta raggiunta la piattaforma? Ciascun utente avrà 30 minuti per completare la registrazione e richiedere il buono. Basta semp0licemente presentare l'istanza sulla piattaforma, compilando il modello disponibile.

Successivamente occorre entrare nell'area riservata dedicata a ciascun beneficiario per scaricare il buono da utilizzare esclusivamente nelle autoscuole aderenti. L'elenco di queste ultime può essere consultato sul sito del Ministero. In tutto hanno aderito ben 2478 autoscuole. Cosa più importante è che il buono ottenuto dopo la registrazione al portale deve essere validato entro sessanta giorni dalla data di emissione. Se ciò non avviene, il buono è da considerarsi nullo.