Bonus colonnine di ricarica 2024: ecco chi può richiedere l’incentivo e come

E' partito il bonus colonnine di ricarica per professionisti ed imprese. Si tratta di un incentivo promosso dal Ministero dell’Ambiente è gestito da Invitalia per sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti. Scopriamo cos'è, come funziona e i requisiti per imprese e professionisti.

Cos'è il bonus colonnine di ricarica 2024

Sono partite le domande per richiedere il bonus colonnine di ricarica promosso dal Ministero dell’Ambiente e gestito da Invitalia destinato ad imprese e professionisti. Dal 15 marzo fino alle ore 17 del 20 giugno è possibile inviare la richiesta per ricevere il contributo in conto capitale erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'installazione di colonnine domestiche per imprese e professionisti.

Di cosa si tratta? Il bonus colonnine elettriche 2024 destinato ad imprese e professionisti è un incentivo lanciato per sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti. Sulla piattaforma si legge che il contributo copre il 40% delle spese e "non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo".

A disposizione ci sono più di 87,5 milioni di euro suddivisi in questo modo:

70 milioni per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese ;

di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di ; 8,75 milioni per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese ;

di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di ; 8,75 milioni per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Requisiti per le imprese

Possono fare domanda per il bonus colonnine elettriche 2023 le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

hanno sede sul territorio italiano;

risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;

non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

sono in regola con gli adempimenti fiscali;

non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;

non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura, alcun altro contributo pubblico;

non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

I requisiti per i professionisti per richiedere bonus colonnine elettriche 2024

Per la richiesta del bonus colonnine elettriche 2024 sono necessario una serie di requisiti. Ecco quello richiesti per i professionisti:

presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;

non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;

sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

sono in regola con gli adempimenti fiscali;

non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dal presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;

sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;

non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

Come richiedere il bonus colonnine elettriche

Per richiedere il bonus colonnine elettriche è necessario presentare la domanda nella Area Personale del sito Invitalia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta nell'area è possibile richiedere il contributo oppure in caso di difficoltà selezionare la voce "parla con me" e scegliere "colonnine di ricarica elettrica" utilizzando l'apposito menu a discesa compilando la domanda in ogni sua parte. Per concludere la domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attiva.