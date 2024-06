Bonus bici 2024: fino a 1000 euro di incentivi, a chi spettano e come averli in queste zone?

Che cos'è il bonus bici 2024, chi ne ha diritto e come fare richiesta per ottenere fino a 1000 euro? Puntando sulla mobilità sostenibile, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo, soprattutto in città, complice la bella stagione, il bonus bici 2024 sta facendo gola a molti. Ecco cosa bisogna sapere e chi può aver diritto a richiederlo.

Bonus bici 2024: regole diverse da regione a regione e da comune a comune

Che cos'è il bonus bici? Si tratta di una importante agevolazione per chi vuole muoversi autonomamente avendo cura e rispetto per l'ambiente che ci circonda. Occorre premettere, però, che a differenza di altri bonus, si tratta di una agevolazione che varia da regione a regione e da comune a comune. Per questo bisogna prestare grande attenzione.

Sempre più enti, Regioni e Comuni stanno promuovendo l’utilizzo delle due ruote al posto di auto e moto per salvaguardare il clima, tutelare l'ambiente e pertanto diminuire il tasso di inquinamento.

In Emilia Romagna, pertanto, è stato ideato e stilato un programma innovativo volto alla promozione della sostenibilità e della mobilità eco-friendly. In quest'ottica in Regione di parla di bonus bici. Vi è dunque la possibilità di ottenere 500 € per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e i 1.000 € per una cargo bike. L’agevolazione non deve superare il 50% del costo di acquisto che può essere effettuato fino al 31 dicembre 2024. Per accedere al bonus regionale è necessario che l'intestatario della fattura e della ricevuta fiscale sia anche il titolare del conto su cui si riceverà il rimborso.

Bike to work di Modena: di cosa si tratta?

Nella città di Modena il comune ha lanciato il Bike to work. E' previsto un contributo per chi decide di utilizzare bici o monopattino a propulsione elettrica per andare a lavoro. Si possono raccogliere fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro e viceversa fino al 30 settembre 2024. A usufruire di questo bonus sono i:

lavoratori maggiorenni che vivono o lavorano a Modena

lavoratori maggiorenni che vivono a Modena e lavorano in altri comuni

lavoratori maggiorenni che vivono in comuni diversi da Modena ma lavorano a Modena

Pedala, Firenze di Premia: il bonus nella città fiorentina

Così come a Modena, anche a Firenze si riceve un premio (20 centesimi per ogni chilometro percorso), se nel percorso casa-lavoro si sceglie la bici o il monopattino al posto dell'auto.