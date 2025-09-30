FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Bonus auto elettriche 2025: i requisiti per richiederlo

Bonus auto elettriche 2025: i requisiti per richiederlo

Dal 15 ottobre sarà possibile ottenere uno sconto fino a 11.000 euro per l’acquisto di auto elettriche grazie al bonus 2025: ecco come fare per richiederlo.
Ambiente30 Settembre 2025 - ore 16:37 - Redatto da Meteo.it
Ambiente30 Settembre 2025 - ore 16:37 - Redatto da Meteo.it
Bonus auto elettriche 2025

È ufficiale: il Ministero dell’Ambiente ha firmato il decreto che rende operativo il bonus per l’acquisto di auto elettriche nel 2025. L’incentivo, finanziato con 597 milioni di euro provenienti dal PNRR, prevede uno sconto immediato sul prezzo di acquisto che può arrivare fino a 11.000 euro.

Lo sconto sarà attivo a partire dal 15 ottobre 2025 e resterà disponibile fino all’esaurimento dei fondi. Potranno beneficiarne sia i privati sia le microimprese nei comuni con oltre 50.000 abitanti.

Requisiti e importi del bonus

Per i privati:
Il bonus è destinato all’acquisto di auto elettriche di categoria M1 (massimo 8 posti escluso il conducente).
Il prezzo del veicolo non deve superare i 35.000 euro (IVA e optional esclusi).
L’importo varia in base all’ISEE:
fino a 30.000 euro → bonus fino a 11.000 euro;
tra 30.000 e 40.000 euro → bonus fino a 9.000 euro.

Per le imprese:
Il bonus può essere richiesto per un massimo di 2 veicoli elettrici.Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto massimo di 20.000 euro per veicolo (IVA esclusa).Per tutti è obbligatoria la rottamazione di un veicolo endotermico Euro 5 o inferiore, posseduto da almeno sei mesi.

Come richiederlo

La piattaforma online per i concessionari è attiva dal 23 settembre.I cittadini potranno registrarsi dal 15 ottobre, presentando un’autocertificazione con i dati di residenza e la targa del veicolo da rottamare.Dopo la registrazione, viene generato un voucher che il venditore deve convalidare entro 30 giorni.È bene ricordare che la richiesta del bonus non garantisce automaticamente l’agevolazione: l’accettazione dipenderà dalla disponibilità dei fondi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Usa, riaperta la caccia agli orsi neri in Florida: oltre 160 mila richieste per ucciderne 172
    Ambiente25 Settembre 2025

    Usa, riaperta la caccia agli orsi neri in Florida: oltre 160 mila richieste per ucciderne 172

    La Florida riapre la caccia agli orsi neri dopo dieci anni per problemi sicurezza. La protesta e le iniziative degli animalisti.
  • Gatto di Pallas paparazzato per la prima volta sull’Himalaya: la foto e la storia di un felino incredibile
    Ambiente23 Settembre 2025

    Gatto di Pallas paparazzato per la prima volta sull’Himalaya: la foto e la storia di un felino incredibile

    Il Wwf India è riuscito, piazzando decine di fototrappole, a immortalare un esemplare di Gatto di Pallas a 5 mila metri sull’Himalaya.
  • Emergenza ambientale in Sicilia per la presenza della formica di fuoco (Solenopsis invicta): i rischi per agricoltura e salute
    Ambiente22 Settembre 2025

    Emergenza ambientale in Sicilia per la presenza della formica di fuoco (Solenopsis invicta): i rischi per agricoltura e salute

    Scoperti in Sicilia i primi nidi di formica di fuoco in Europa: ecco i rischi legati alla proliferazione di questa specie aliena altamente invasiva.
  • Stagione record per i funghi: boschi invasi (anche troppo)
    Ambiente19 Settembre 2025

    Stagione record per i funghi: boschi invasi (anche troppo)

    Il mix di piogge e clima mite porta un anno record per i funghi. Ma la caccia a porcini, finferli e ovoli porta anche a eccessi senza regole.
Ultime newsVedi tutte
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
Tendenza28 Settembre 2025
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
In arrivo una fase perturbata accompagnata da intensi venti settentrionali. Sensibile calo termico con temperature fino ai 7-10 gradi sotto le medie
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Settembre ore 18:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154