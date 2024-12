Bolide solca il cielo nel Lazio: di cosa si trattava?

Credits: virtualtelescope.eu.

Nelle ore serali di domenica 29 dicembre 2024 un bolide, fenomeno luminoso davvero spettacolare e di grande fascino per tutti gli appassionati, è stato avvistato mentre solcava il cielo nel Lazio. Il passaggio del bolide è stato ripreso dalla Specola Tifatina della Sezione di Caserta dell’Associazione Arma Aeronautica.

Bolide in cielo nel Lazio: di cosa si trattava?

Un bolide, come quello visto la sera di domenica 29 dicembre 2024, è un fenomeno luminoso che avviene quando della materia che si trova nello spazio, come un meteoroide, entra nell’atmosfera della Terra a grande velocità, all'incirca tra i 20 e i 70 chilometri al secondo. Il surriscaldarsi dell'oggetto fa in modo che questo oggetto spaziale sembri brillare nel cielo, generando quella che comunemente chiamiamo “stella cadente”.

Cosa fare quando si assiste a un bolide?

Assistere al passaggio di un bolide è un evento rarissimo e di grande fascino. Se si dovesse assistere al passaggio di un bolide, è possibile registrare l’evento con un normale telefonico e segnalarlo a enti preposti come gli istituti scientifici o piattaforme dedicate, come la Rete Italiana di Osservazione Meteore e Bolidi – PRISMA dell’INAF. Le immagini sono utili per conoscere meglio la composizione e l’origine dei meteoroidi.