Un doppio bacio celeste saluta il 2025, la Luna incontra Venere e poi Saturno in una 24 ore indimenticabile

La Luna sarà protagonista di un doppio bacio celeste e ci regalerà due spettacoli a breve distanza a cui nessuno appassionato vorrà rinunciare. Il nostro satellite incontrerà prima Venere, e poche ore dopo danzerà con Saturno.

Doppio appuntamento celeste con la Luna protagonista

Saranno due gli eventi che terranno moltissimi skywatcher con il naso all'insù nelle prossime ore e in entrambi sarà protagonista il nostro satellite naturale. La Luna incontrerà Venere stasera, 3 gennaio, e poi proseguirà il suo viaggio fino a trovarsi "vicina" a Saturno domani, 4 gennaio. In appena 24 ore ci offrirà così due spettacoli celesti a cui nessun appassionato del firmamento vorrà rinunciare.

Arriva la congiunzione Luna-Venere

Il primo "incontro ravvicinato" del 2025 vedrà protagonista la Luna e Venere. Il nostro satellite naturale in fase crescente e il Pianeta luminoso danzeranno insieme nella Costellazione dell'Acquario.

Il momento migliore per dedicarsi all'osservazione è quello che segue il tramonto, quando i due corpi celesti si troveranno vicinissimi. In presenza di cieli sereni lo spettacolo sarà perfettamente visibile a occhio nudo, soprattutto se avremmo l'accortezza di allontanarci un po' dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. La Luna avrà una luminosità del 15,2% mentre Venere è notoriamente uno dei corpi celesti più luminosi del firmamento.

©Stellarium - cielo del 3 gennaio ore 19:00 circa

La Luna incontra Saturno nel cielo di gennaio

Ad appena 24 ore dal "bacio" Luna-Venere arriverà un altro incontro speciale. Come fanno sapere dall'Uai infatti il nostro satellite raggiungerà Saturno e "danzerà" con il Pianeta anellato domani, 4 gennaio. Anche questo incontro si verificherà nella costellazione dell'Acquario, e sarà (almeno teoricamente) visibile a occhio nudo. Come sempre accade quando parliamo di Saturno, oltre a scegliere luoghi di osservazione abbastanza bui, è preferibile anche dedicarsi all'osservazione con un binocolo, o meglio ancora un telescopio, per identificare meglio tutti i dettagli dei suoi preziosi anelli. Anche in questo caso il momento migliore per dedicarsi all'osservazione è quello immediatamente successivo al tramonto.