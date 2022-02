Bici volanti: ecco la Jetson One, la prima bicicletta che "vola"

E' disponibile in commercio la prima bici volante. Proprio così, chi sognava di poter volare come il piccolo Elliot con E.T. nel film cult "E.T. - L'extra terrestre" di Steven Spielberg può finalmente farlo. La Jetson One è il primo modello di bici che vola.

Jetson One, ecco la prima bici volante

I sogni di solito son desideri che non sempre diventano reali. Non è il caso della bici volante disponibile alla vendita. La compagnia tecnologica Jetson ha realizzato infatti il primo modello di bici volante. Si tratta della Jetson One, la primi bici monoposto che vola.

La bici è stata lanciata sul mercato per la precisione ad ottobre 2021. Da allora sono state vendute già più di 250 bici volanti nonostante il prezzo d'acquisto non sia irrisorio. La risposta del pubblico è stata sorprendente e per questo la compagnia ha già aperto tutti gli ordini per le future consegne a partire dal 2023. Ma quanto costa la bici volante Jetson One?

Jetson One, il prezzo della bici volante

Il prezzo della prima bici volante Jetson One disponibile in commercio non è accessibile a tutti. Per poter volare nei cieli a bordo della monoposto volante, infatti, bisogna sborsare ben 68 mila sterline, circa 80 mila euro. Si tratta di un valore di mercato di fascia alta.

La Jetson One è una bici completamente elettrica (c'è ovviamente un aiuto) e, stando alle informazioni fornite dalla compagnia tecnologica Jetson, potrebbe essere guidata da tutti senza bisogno di una particolare licenza. Ecco qualche dato sulla prima bici volante: la Jetson One pesa 86 chili ed ha una autonomia di volo di circa 20 minuti. Una volta saliti a bordo della bici volante si può raggiungere una velocità massima di 100 km/h. La bici va guidata con un joystick e una leva dell'acceleratore. “Chiunque può imparare a volare in meno di cinque minuti”, sostiene chi l'ha prodotta.

Ecco un video della bici in azione.