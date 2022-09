Le bici con pedalata assistita conquistano il mercato: più vicino il sorpasso sulla bici tradizionale

Le bici con pedalata assistita stanno conquistando il mercato ed è possibile che a breve avverrà il sorpasso sulla bici tradizionale. Molti produttori, infatti, si stanno avventurando in questo nuovo mondo per rimanere al passo con i tempi ed offrire alla propria clientela ciò di cui necessita.

Mercato in crescita per le bici con pedalata assistita

Il mercato delle bici con pedalata assistita è in forte crescita. Ne è una prova l'Italian Bike Festival - evento giunto alla quinta edizione - che ha visto oltre 40 mila persone - in soli tre giorni - salutare il passaggio dal lungomare di Rimini al circuito intitolato a Marco Simoncelli e saltare da uno stand all'altro tra: dibattiti e prove in pista.

Solo da qui si evince che il mercato sia in crescita e che vi sia presto un superamento delle e-bike sulle bici tradizionali? Certo che no. Secondo le dichiarazioni rilasciate al Finacial Times dal ceo di Bosch, fornitore della gran parte dei motori elettrici, metà delle vendite sarà elettrico già nel 2025. Il direttore generale di Conebi, la Confederazione europea dell'industria bici, invece, rimanendo leggermente più cauto, ha stimato che il sorpasso possa arrivare attorno a fine decennio.

Di che numeri si parla? Facendo un po' di conti possiamo vedere come il trend di crescita sia davvero impressionante. Dai dati emerge che nel 2021 c'è stato un balzo del 34% delle vendite di bici elettriche con pedalata assistita arrivando a circa 4,5 milioni di pezzi in Europa. Il ritmo, causa Covid e incertezza sull'economia globale, è poi rallentato nel 2022 e si è giunti a 5 milioni con un fatturato stimato in 12 miliardi di euro, ma sempre Conebi prevede che questa cifra possa raddoppiare per il 2025 e addirittura triplicare per il 2030.

Tali dati fanno ben sperare anche perché potrebbe trattarsi di una nuova ed importante fonte di investimento capace di creare nuovi posti di lavoro. L'e-bike è nata in Europa e viene prodotta e assemblata sempre in Europa e pertanto anche il suo valore e tutto l'indotto corollario rimane nel nostro Continente.

Perché le e-bike piacciono tanto alla gente?

Cosa ha portato il mercato delle e-bike a conoscere un trend di crescita così importante? A quanto pare alla base si nasconde un vero e proprio cambio di mentalità delle persone che hanno compreso come l'e-bike sia più conveniente e più efficiente da un punto di vista energetico ed economico rispetto all'auto.

A che punto è il mercato di bici con pedalata assistita in Italia?

Perfino in Italia le bici con pedalata assistita hanno avuto due anni molto floridi con vendite attorno ai due milioni di pezzi. Dopo gli incentivi le vendite dovrebbero segnare però una battuta d'arresto. Anche in Italia il mercato della bici elettrica è in crescita, ma si registrano livelli e quote decisamente inferiori rispetto ai mercati nordici e alla Germania.