Best European Destination 2023: la classifica delle migliori destinazioni, c'è anche l'Italia

La classifica delle Best European Destination 2023 è uscita da qualche giorno e non si fa altro che parlare di lei. Quali sono le migliori destinazioni europee per un viaggio quest'anno? Ecco tutte le città scelte e "premiate" tra cui spicca anche una bellissima meta italiana. Si tratta di una città d'arte nota? No. La scelta dei 700 mila utenti provenienti da 180 Paesi vi stupirà!

Best European Destination 2023: quali sono le città dove viaggiare?

Quali città sono rientrate nella classifica denominata European Best Destinations 2023? Quali sono le mete migliori dove viaggiare quest'anno? Tra le città assolutamente visitare nel 2023, grazie al giudizio di oltre mezzo milione di viaggiatori, per un city break o una vera e propria vacanza, spiccano diverse mete importanti, tra cui anche una bellissima città dell'Italia.

Mannheim, in Germania, è ad esempio al decimo posto. I viaggiatori l'hanno premiata per la sua atmosfera vivace e giovanile. A farla votare è stato soprattutto l'affascinante centro storico e i diversi eventi organizzati durante tutto l'anno. Al nono posto si è posizionata Grenoble in Francia. Inutile sottolineare che sia tutto merito del panorama mozzafiato con le Alpi che fanno da sfondo. Ottavo posto per Londra, mentre al settimo si è piazzata Veszprém. Dove si trova? In Ungheria. Quest'anno oltretutto tale città è stata denominata Capitale Europea della Cultura.

Sesto posto per la tedesca Essen, ovvero la città dei mille contrasti. Giro di boa, o meglio quinto posto, invece, per Cittadella. Ebbene sì in classifica non si sono posizionate né Roma, né Milano, né Firenze, Venezia, Bologna o Napoli, bensì un piccolo borgo medievale situato in provincia di Padova. I viaggiatori l'hanno premiata perché è l'unica città murata in tutta Europa ad avere un camminamento completamente percorribile.

Quarto posto per Vienna. La capitale austriaca ha un fascino tutto particolare e vale la pena di essere vista almeno una volta nella vita. Arte e architettura a parte, i viaggiatori l'hanno premiata come città più sicura e vivibile tra tutte.

Sul podio vi sono invece: Maribor, in Slovenia, Atene in Grecia e Varsavia. Quest'ultima, giunta al primo posto, è senza ogni ombra di dubbio un vero e proprio gioiello per i viaggiatori con i suoi molti luoghi da scoprire tra arte, storia e architettura.

La classifica e il sistema di votazione: ecco chi ha scelto le varie mete

Come si è giunti a tale classifica? Come accade ogni anno Best European Destination ha selezionato ventuno diverse destinazioni, pescandole da una rosa di oltre quattrocento località in Europa. Subito dopo ha sottoposto tali mete all'insindacabile giudizio dei viaggiatori di tutto il mondo. Dai voti raggiunti sul sito si è giunti poi alla classifica pubblicata e diffusa su tutti i media.