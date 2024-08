Multa fino a 338 euro per chi beve caffè, bibite o ha comunque le mani occupate: ecco perché

Bere caffè o bibite in auto o compiere comunque gesti che possano condurre ad avere le mani occupate mentre si è alla guida può portare a rischi e pesanti sanzioni. Sono infatti previste multe fino a 338 euro per chi viene sorpreso in condizioni che possono incidere sulla sicurezza nelle strade.

Bere caffè o bibite in auto, cosa si rischia

Impegni lavorativi e familiari portano spesso a ottimizzare i tempi, occupando i minuti alla guida per fare telefonate, mangiare un panino o bere un caffè. Molto spesso, approfittando degli attimi di sosta davanti a un semaforo rosso, un segnale di stop o un'attesa nella precedenza, chi è alla guida viene tentato dall'idea di bere il caffè in auto o dare un'occhiata veloce allo smartphone, senza considerare che il veicolo è comunque in marcia e nella circolazione stradale.

Questo comportamento può portare a una distrazione del conducente e a una notevole diminuzione dei livelli di sicurezza in auto. In questo caso trova applicazione l’articolo 141 del Codice della strada che impone al conducenti di essere in grado di controllare il veicolo - mentalmente e fisicamente - in ogni momento della guida. Non è ammesso nessun tipo di pausa o distrazione, neppure nei momenti apparentemente tranquilli e senza traffico.

Coloro che vengono sorpresi a mangiare, telefonare senza il vivavoce o bere alla guida potranno vedersi contestare anche il mancato rispetto dell’articolo 169 del Codice della strada, che impone a tutti i conducenti di avere sempre le mani libere. La legge prevede che le mani debbano essere posizionate sul volante, compatibilmente con le esigenze di guida. Ovviamente è permesso spostare la mano dal volante per esempio per cambiare marcia.

Quali sanzioni prevede il Codice della Strada?

Non esiste un divieto specifico che impedisce di bere caffè in auto, anche perché questo tipo di sostanza non ha nessun tipo di rilevanza specifica per la sicurezza stradale. L'infrazione al codice della strada è legata al fatto che bere caffè, acqua o altre bibite mentre si è alla guida porta l'automobilista a distrarsi e ad avere le mani occupate.

Sotto questo aspetto tale azione contrasta con la normativa e può causare sanzioni amministrative talvolta anche "salate":

da 85 a 338 euro per chi guida con le mani occupate, ad esempio tenendo il thermos del caffè o la bottiglietta d'acqua

Possono poi verificarsi situazioni addirittura peggiori, come nel caso in cui il conducente che guida con le mani occupate rimane coinvolto in un incidente stradale. In questo caso - qualora venga stabilito che il sinistro stradale si è verificato a causa della sua negligenza - l'automobilista rischia anche la sospensione della patente di guida.

Il consumo di bevande alla guida è una delle situazioni in cui i conducenti spesso peccano più spesso di superficialità, e le sanzioni sopra indicate si riferiscono a coloro che vengono sorpresi a consumare caffè, acqua o bibite. Va sottolineato che il consumo di alcolici è ancora più grave.