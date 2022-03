Benzina sopra i 2 euro, fino a dove può arrivare? Le città più care

Continua ad aumentare il prezzo della benzina. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, oltre a segnare l'inizio di una guerra, ha visto salire alle stelle il costo del greggio. 1 litro di benzina arriva a toccare 2 euro in alcune città. Ecco le città più care dove fare rifornimento.

Benzina, il prezzo in Italia

L'impennata del prezzo del carburante è inarrestabile. Un litro di benzina al self service è arrivato a costare 1,861 euro al litro, mentre in modalità 'servito" 1,996 euro al litro. Non solo, in alcune città il prezzo supera i 2 euro. Uno scenario preoccupante se pensiamo che da circa sette anni il prezzo del petrolio non raggiungeva i 100 dollari a barile. L'attacco di Putin all'Ucraina ha scatenato una serie di conseguenze davvero inarrestabili che ricadono anche sul popolo italiano che si è ritrovato a fare i conti con l'aumento dei costi dei carburanti.

Il prezzo della benzina era già in aumento prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ma la situazione potrebbe aggravarsi ancora di più nei prossimi giorni. L'aumento del prezzo della benzina è un dato di fatto, ma bisogna precisare che anche senza l'attacco di Putin all'Ucraina sarebbe aumentato nei prossimi mesi.

Benzina supera i 2 euro a Milano e Torino: differenze tra self e servito

Basti pensare che si è passati dal prezzo di 1,723 € al litro di benzina del 3 gennaio 2022 a 1,849 € al litro del 21 febbraio 2022. Una impennata che ha visto nel giro di poco più di un mese salire il prezzo medio del 7,4%. L'ultimo dato, quello rivelato il 21 febbraio 2022, non prende in considerazione la modalità di erogazione della benzina: self service o servito.

La modalità servito, infatti, è vicinissima ai 2 euro (per la precisione 1,996 € al litro), mentre la benzina in modalità self service è di 1,861 € al litro. Un aumento dello 0.6% se non fosse che in alcune città il prezzo della benzina sta crescendo diversamente.

Se a Bari, Firenze, Roma e Torino il prezzo in modalità 'self' è rimasto uguale, si nota un rialzo a Bologna e Milano. Ecco i dati delle principali città:

Bari: 1,8558€;

Bologna: 1,8998€;

Firenze: 1,8453€;

Milano: 1,8933€;

Napoli: 1,864€;

Roma: 1,8452€;

Torino: 1,8492€.

Tutto cambia se facciamo riferimento al prezzo della benzina in modalità servito.

Bari: 2,0656€;;

Bologna: 2,0896€;;

Firenze: 2,0275€;;

Milano: 2,0323€;;

Napoli: 1,977€;;

Roma: 1,9637€;;

Torino: 2,0027€;.

In questo caso i dati parlano chiaro: fare rifornimento di benzina 'servito' costa molto di più in città come Torino, Bologna e Milano rispetto a Roma e Napoli. Cosa succederà nelle prossime settimane?