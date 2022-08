Benzina, i prezzi tornano a salire e a settembre scade il taglio accise: ecco quando

Che novità ci sono in merito al costo della benzina? La preoccupazione è alta perché i prezzi tornano a salire e a settembre scade il taglio accise. Quando? Ecco tutte le ultime notizie che interessano soprattutto a chi userà la macchina per spostarsi regolarmente da casa e andare al lavoro, ma anche per chi non potrà fare a meno di usarla per raggiungere la propria famiglia o per svolgere diverse attività durante la vita di tutti i giorni.

Benzina, prezzi alle stelle: cosa ci aspetta nel prossimo futuro

Non è di certo sfuggito l’improvviso aumento del costo del carburante che da qualche giorno sta interessando nuovamente l’Italia. Chi ci ha fatto caso ha sicuramente notato come negli ultimi giorni i listini dei distributori sono stati costantemente ritoccati al rialzo e adesso i prezzi puntano nuovamente verso quota due euro. Gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Ministero risalgono al 22 agosto. Nel rapporto si parlava di una una media settimanale dei prezzi intorno all’euro e settantaquattro centesimi sia per ciò che riguarda la benzina che il diesel. In pochi giorni le cose sono cambiate in negativo. Il 27 agosto siamo arrivati a toccare aumenti di oltre 15 centesimi in più.

Nello specifico secondo le rilevazioni di Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale si è attestato sui 1,770 euro al litro mentre il dato precedente era pari a 1,766. I diversi marchi sono compresi tra 1,756 e 1,781 euro al litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è invece schizzato a 1,802 euro al litro contro il dato precedente che era pari a 1,787. Qui i vari marchi si attestano tra 1,797 e 1,810 euro al litro. Il prezzo medio della benzina, invece, da servito si attesta a 1,920 euro al litro.

Cosa ci attende nel prossimo futuro? Se il trend dovesse confermarsi allora potremmo trovarci di fronte ai costi sostenuti non più di qualche settimana fa.

Benzina e taglio accise: cosa decide il Governo?

Prezzi della benzina sono di nuovo in salita nonostante l’ulteriore proroga disposta dal Governo per ciò che riguarda il taglio delle accise che durerà però, al momento, soltanto fino al prossimo 20 settembre. E poi? Quali altre misure potranno contrastare l'aumento dei prezzi? A oggi il quadro pare allarmante e sono in molti a preoccuparsi.