Bandiera sostenibile 2025: l'elenco dei Comuni premiati per l'impegno verso gli obiettivi di Agenda 2030

Assegnata la Bandiera sostenibile 2025 a quei Comuni che si sono distinti per la loro attenzione alla sostenibilità. Sono in tutto 63 gli enti locali, ai quali si aggiungono due province e due città metropolitane.

Bandiera sostenibile 2025, di cosa si tratta?

Giunta ormai alla sua terza edizione, la manifestazione nazionale promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili si è svolta quest'anno al Museo dell’Ara Pacis di Roma. Come nelle precedenti edizioni, l'assemblea ha premiato tutte quelle realtà locali che si sono distinte nel promuovere buone pratiche di sostenibilità.

Ad essersi aggiudicati il titolo di Bandiera Sostenibile 2025 sono stati ben 63 Comuni, seguiti da 2 città metropolitane e 2 province. Questo riconoscimento evidenzia come sia fondamentale declinare gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello territoriale e ribadisce l'impegno verso il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Bandiera sostenibile 2025 non solo per i Comuni

Si tratta del primo anno in cui il "premio" è stato esteso anche a organismi diversi dai Comuni. A ricevere il riconoscimento sono state anche 2 province, Brindisi e Foggia, e 2 città metropolitane, Roma Capitale e Torino, mentre i Comuni sono stati in tutto 63 (14 in più dello scorso anno). Una novità di quest'anno vede il riconoscimento la "Libellula Rete dei Comuni sostenibili", assegnato a 8 enti locali che si sono distinti per il loro impegno verso la sostenibilità.

Elenco dei 63 Comuni Bandiera sostenibile 2025

Tra conferme dell'anno scorso e new entry, gli enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento spicca la Puglia, con 13 comuni, seguita dalle Marche (10). Ecco l'elenco completo diviso per regioni.

Puglia

Andria (BA)

Castellaneta (TA)

Crispiano (TA)

Deliceto (FG)

Ginosa (TA)

Ischitella (FG)

Lecce (LE)

Lesina (FG)

Manduria (TA)

Martina Franca (TA)

Mesagne (BR)

Peschici (FG)

Troia (FG)

Marche

Altidona (FM)

Force (AP)

Gabicce Mare (PU)

Grottammare (AP)

Lunano (PU)

Montefano (MC)

Offida (AP)

Pesaro (PU)

Sant’Angelo in Vado (PU)

Vallefoglia (PU)

Toscana

Bagno a Ripoli (FI)

Camaiore (LU)

Capannoli (PI)

San Giuliano Terme (PI)

San Gimignano (SI)

Castelfranco Piandiscò (AR)

Filattiera (MS)

Prato (PO)

Lombardia

Bonate Sopra (BG)

Caronno Pertusella (VA)

Crema (CR)

Legnano (MI)

Mantova (MN)

Mariano Comense (CO)

Ponte in Valtellina (SO)

Piemonte

Bra (CN)

Chieri (TO)

Cuneo (CN)

Settimo Torinese (TO)

Umbria

Gualdo Tadino (PG)

Gubbio (PG)

Marsciano (PG)

Lazio

Poggio Mirteto (RI)

Rocca Sinibalda (RI)

Trevignano Romano (RM)

Veneto

Cappella Maggiore (TV)

Rovigo (RO)

Vigasio (VR)

Liguria

Quiliano (SV)

Riomaggiore (SP)

Sestri Levante (GE)

Abruzzo

Opi (AQ)

Tollo (CH)

Sardegna

Alà dei Sardi (SS)

Nuoro (NU)

Campania

Bisaccia (AV)

Emilia Romagna

Piacenza (PC)

Friuli Venezia Giulia

San Vito al Tagliamento (PN)

Sicilia

Santo Stefano Quisquina (AG)

Calabria

Parghelia (VV)

Premio speciale "Libellula Rete dei Comuni Sostenibili"