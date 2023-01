La balena e il cucciolo nuotano sotto la barca: il video spettacolare

Un gruppo di appassionati, in mare nel sud della California per osservare le balene che popolano quell’area, hanno avuto il raro privilegio di assistere alla nascita di un cucciolo di balena grigia. Nel video si vede la madre portare il cucciolo a fianco di una piccola imbarcazione, quasi come se volesse mostrarlo ai presenti. Il piccolo nel frattempo viene istruito dalla mamma su come nuotare.

L’incontro con la balena e il cucciolo

“Quando ci siamo avvicinati all’animale, abbiamo visto che si stava comportando in modo strano”, ha raccontato un portavoce di Whale Watching Safari. “Abbiamo visto qualcosa di arancione e rosso in acqua: per un momento molti di noi hanno pensato fosse l’attacco di uno squalo, e invece era la nascita di un cucciolo!”.

I cuccioli di balena grigia

Secondo quanto riporta il National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Marine Fisheries Service, le balene grigie sono spesso curiose nei confronti delle imbarcazioni, rendendo I loro avvistamenti più semplici per gli appassionati. Gli animali nel nord dell’Oceano Pacifico migrano per migliaia di km lungo tutta la costa degli Stati Uniti, per dare alla luce i piccoli nella Baja California, in Messico. I cuccioli di balena grigia alla nascita misurano circa 4,5 metri e pesano circa 900 kg.