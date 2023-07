Bagaglio perso, in ritardo o danneggiato? Ecco come richiedere un rimborso

Viaggiando, ritrovarsi al nastro ritiro bagagli in aeroporto in attesa della propria valigia è una prassi normale. A volte però può capitare una spiacevole situazione: la compagnia aerea ha smarrito, danneggiato o fatto arrivare in ritardo il bagaglio. Cosa fare? E soprattutto come richiedere un rimborso?

Bagaglio smarrito e/o in ritardo in aeroporto: cosa fare

Siete appena atterrati in una destinazione straniera e vi rendete conto che il vostro bagaglio non è presente sul nastro ritiro bagagli? Prima di tutto mantenete la calma visto che non è piacevole ritrovarsi senza i propri effetti personali in una meta straniera. Quando il bagaglio viene smarrito la prima cosa da fare è recarsi all'ufficio Lost&Found, ovvero all'Ufficio Bagagli Smarriti. Si tratta di un banco presente nell'area ritiro bagagli dove mostrare la carta d'imbarco e la ricevuta del bagaglio da stiva. Fondamentale conservare il tagliando del bagaglio da stiva: un talloncino adesivo che viene applicato al momento del check-in al vostro documento di identità.

Una volta comunicata la perdita del bagaglio, l'operatore si occuperà di controllare la posizione della valigia. Si aprono così due possibilità: il bagaglio è in ritardo e verrà imbarcato sul prossimo volo oppure, se non è possibile risalire alla sua posizione, si avvia la pratica di smarrimento. In caso di bagaglio smarrito bisognerà compilare il modulo PIR (Property Irregularity Report) inserendo una serie di dettagli sulla valigia: dal colore alle dimensioni, forma, marchio e i contatti completi del passeggero. Non solo, è importante comunicare anche una descrizione del valore degli oggetti presenti al suo interno. Una volta presentato il modulo PIR partono le ricerche del bagaglio che possono durare 24/48 ore. Se il bagaglio è in ritardo la soluzione è più rapida, visto che la valigia sarà imbarcata sul prossimo volo disponibile e consegnato al proprietario nel giro di 24 o al massimo 48 ore o in giornata.

Come richiedere un rimborso per bagaglio smarrito

Un bagaglio viene considerato smarrito dalla compagnia aerea se non viene restituito al proprietario entro 21 giorni dalla denuncia. In questo caso il proprietario ha diritto, stando a quanto deciso dalla Convenzione di Montreal, ad un rimborso di massimo di 1.200 euro. Il rimborso è applicabile anche in caso di bagaglio a mano smarrito.

La richiesta va presentata dopo 21 giorni dalla denuncia con una lettera di reclamo alla compagnia aerea indicando il motivo e allegando i seguenti documenti: copia del modulo PIR, lista dettagliata del valore degli oggetti presenti nel bagaglio, copia biglietto aereo e copia scontrino bagaglio. Se la richiesta di risarcimento dovesse essere negata dalla compagnia è possibile ricorrere al giudice di pace oppure ad una agenzia online che si impegna nel rispetto dei diritti dei passeggeri. Infine ricordiamo che per i viaggiatori è possibile anche stipulare un'assicurazione per il bagaglio in caso di problemi e inconvenienti in caso di bagaglio smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo.