Romantico "bacio" Luna-Venere nel cielo d'agosto. Ecco quando vedere l'evento a occhio nudo

Immagine di repertorio

Gli ultimi giorni d'agosto sono pronti a regalarci un emozionante e romantico "bacio" Luna-Venere. Il nostro satellite e il Pianeta intitolato alla dea romana dell'amore e della bellezza promettono di dare spettacolo nel firmamento in un evento visibile a occhio nudo. Tutti pronti per assistere a questa spettacolare congiunzione? Ecco quando sarà visibile e come ammirarla al meglio.

Luna "ballerina" nel cielo d'agosto

Il nostro satellite sembra non stancarsi mai di concedere effusioni nel firmamento e, dopo averci regalato uno spettacolare "bacio" Luna-Saturno circondato dalle stelle cadenti di San Lorenzo nella notte tra l'11 e il 12 agosto, si prepara a concederne uno anche a Venere.

L'incontro tra la Luna e il secondo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole è previsto poco prima dell'alba del 25 agosto nella costellazione del Cancro. Si tratta di un evento celeste che, sebbene non rarissimo, racchiude sempre un suo fascino speciale, anche perché il Pianeta in questione - Venere appunto - è il terzo per luminosità nel cielo, dopo la nostra stella e la Luna.

Come vedere la romantica effusione Luna-Venere

Poco prima dell'alba - intorno alle 5.30 del 25 agosto - la sottilissima falce di luna calante sorgerà a oriente. Come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani sarà seguita proprio dal luminosissimo pianeta, che apparirà così in congiunzione con il nostro satellite. Un evento che gli appassionati potranno osservare a occhio nudo, puntando lo sguardo a oriente e tempo permettendo, che promette di regalare emozioni a chi sceglierà di sacrificare qualche ora di sonno per non perdersi questa nuova magia nel cielo d'agosto.

Non vi sono dubbi sul fatto che il mese in corso sia stato particolarmente ricco di emozionanti eventi astronomici, che ci hanno tenuto con gli occhi incollati al firmamento pronti a lasciarci stupire dal plenilunio dello Storione, dalle magnifiche Pleiadi - che hanno regalato emozionanti piogge di stelle cadenti - e dall'insolita opportunità di osservare Saturno, che in questo mese è apparso più vicino alla Terra. Ma da sempre il mese di agosto è un periodo prediletto per le osservazioni celesti e, prima di giungere al termine, è pronto a regalarci anche quest'ultima emozione. Tutti pronti allora a osservare il "bacio" Luna-Venere?

Il nostro consiglio è sempre quello di scegliere luoghi lontani da fonti di inquinamento luminoso, per poter godere appieno dello spettacolo.