Arriva il bacio Luna-Saturno e sarà circondato di stelle cadenti

Luna e Saturno saranno protagonisti nel cielo di inizio estate, con una congiunzione che promette di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher. Il romantico "bacio" tra il nostro satellite naturale e il Signore degli Anelli arriverà tra qualche giorno, sotto una pioggia di stelle cadenti.

Luna e Saturno "danzano" nel cielo estivo

Da un po' di tempo non vedevamo il nostro satellite e Saturno "danzare" nel firmamento. L'attesa è finalmente finita e - pochi giorni dopo il solstizio d'estate - rivedremo una delle più spettacolari congiunzioni celesti.

Come fanno sapere dall'Uai , Unione astrofili italiani, la Luna incontrerà il Pianeta degli Anelli nella notte tra il 26 e il 27 giugno, nella costellazione dell'Acquario. Lo spettacolo sarà teoricamente visibile anche a occhio nudo, anche se - come sempre accade quando parliamo di Saturno - l'impiego di un buon binocolo o un telescopio permetterà di osservare meglio tutti i dettagli del Pianeta.

©Stellarium - cielo del 27 giugno ore 3.00 circa

Pioggia di stelle cadenti, arrivano le Bootidi

Potremmo quasi definirlo uno "spettacolo nello spettacolo" quello che ci attende la notte tra il 26 e il 27 giugno. La romantica congiunzione celeste tra Luna e Saturno sarà infatti incorniciata da una pioggia di stelle cadenti.

Le Bootidi di giugno - prime meteore d'estate - raggiungeranno il picco proprio nella stessa notte della congiunzione e nella successiva. Si tratta di uno sciame meteorico legato alla cometa Pons-Winnecke, il cui radiante - ovvero il punto dal quale sembra che le meteore partano - sarà visibile tutta la notte. Il momento migliore per l'osservazione sarà dalla fine del crepuscolo serale fino alle 2.30 circa.

Queste meteore - pur essendo solitamente sporadiche - in passato ci hanno regalato diversi outburst di lunga durata. L'ultimo è stato nel 1998, quando le Bootidi hanno incantato con uno Zhr di oltre 100 meteore l'ora. Sarà replicata l'impresa quest'anno? Lo scopriremo tra qualche giorno, ma possiamo anticiparvi che le premesse ci sono tutte. Il radiante situato nella costellazione di Boote - che da il nome allo sciame meteorico - sarà infatti osservabile per tutta la notte, raggiungendo la massima altezza a oltre 80° sopra l’orizzonte dopo il crepuscolo serale.

Non dimenticate quindi di mettere in tasca qualche desiderio da esaudire prima di recarvi nel punto prescelto per l'osservazione del "bacio" Luna-Saturno. Un ultimo consiglio: preferite luoghi piuttosto bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Avrete così la possibilità di ammirare la congiunzione celeste in tutto il suo splendore e di riuscire a individuare il maggior numero di stelle cadenti.