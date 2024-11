Torna il bacio Luna-Saturno circondato di stelle cadenti (visibile a occhio nudo)

Un nuovo affascinante fenomeno celeste sta per arrivare. Tra pochi giorni potremmo ammirare il bacio Luna-Saturno incorniciato in due piogge di stelle cadenti. Lo spettacolo, con condizioni meteo favorevoli, sarà visibile anche a occhio nudo.

Luna e Saturno danzano nel cielo di novembre

Sebbene non si tratti di un evento rarissimo, l'incontro tra Luna e Saturno è uno spettacolo a cui è difficile resistere. La congiunzione tra il nostro satellite naturale e il Signore degli Anelli è attesa il prossimo 10 novembre.

Come fanno sapere dall'Uai, Unione astrofili italiani, i due corpi celesti si troveranno nella costellazione dell'Acquario, e il momento migliore per osservarli sarà intorno alle 11.00 di sera, quando entrambi saranno alti all'orizzonte. Il nostro satellite sarà nella fase crescente di Primo Quarto dopo il novilunio del 1° novembre e avrà una luminosità del 66,6%.

Se il tempo sarà clemente lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo, anche se, come sempre accade quando parliamo di Saturno, l'ausilio di un buon binocolo o di un telescopio permetterà di ammirare al meglio sia i misteriosi anelli che le sue tante Lune.

Luna e Saturno si incontrano sotto una pioggia di stelle

A impreziosire lo spettacolo ci penseranno due sciami di meteore - le Tauridi nord e le Andromedidi, che raggiungeranno il picco poche ore dopo, ma che saranno già comunque attive.

Il momento di massima attività delle Tauridi nord è atteso per la notte successiva al bacio celeste, mentre le Andromedidi raggiungeranno il picco tra il 13 e il 14 novembre. Come anticipato però, entrambi gli sciami saranno già attivi, per cui consigliamo di mettere in tasca anche qualche desiderio rimasto da esaudire dalle stelle cadenti.

Come vedere al meglio lo spettacolo celeste

Sia per osservare la congiunzione tra Luna e Saturno che per individuare qualche stella cadente sarà importante poter contare su cieli sereni. In presenza di condizioni meteo favorevoli sarà anche importante scegliere con cura il luogo per l'osservazione, prediligendo aree abbastanza buie e ancora "incontaminate" dall'inquinamento luminoso. Le fonti di luce artificiale delle grandi città infatti non consentono, infatti, di ammirare al meglio gli straordinari spettacoli che il firmamento ci offre periodicamente e completamente gratis.