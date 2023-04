Doppio appuntamento con il bacio Luna-Marte, ecco le 2 sere in cui sarà visibile a occhio nudo!

Il Pianeta rosso incontrerà il nostro satellite, dando origine a una romantica effusione visibile per ben due sere di seguito. Il "bacio" Luna-Marte, visibile a occhio nudo, sta per arrivare e incanterà gli appassionati di astronomia nelle prossime ore.

"Bacio spaziale" in arrivo, ecco quando

La congiunzione Luna-Marte non è un evento rarissimo, ma ogni volta riesce a incantare migliaia di appassionati della volta celeste. Quello che sta per arrivare poi, è addirittura un doppio appuntamento, perché il "bacio spaziale" tra il nostro satellite e il Pianeta rosso sarà visibile per due sere di seguito.

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 25 e 26 aprile, durante le quali la Luna - al primo quarto - si avvicinerà al pianeta Rosso sorpassandolo nella Costellazione dei Gemelli.

©Stellarium - cielo del 25 aprile ore 21 circa

In appena 24 ore il nostro satellite raggiungerà il pianeta rosso e lo supererà, così da offrirci il bis anche la sera successiva. Se è vero che la congiunzione Luna-Marte non è un evento raro, poterla ammirare per due sere di seguito è decisamente meno frequente.

©Stellarium - cielo del 26 aprile ore 21 circa

Come ammirare la doppia congiunzione Luna-Marte

Per ammirare questa doppia effusione non serviranno strumentazioni particolari e - in presenza di un cielo libero da nubi - lo spettacolo sarà perfettamente visibile anche a occhio nudo.

Come sempre - quando si tratta di eventi celesti - consigliamo di scegliere un punto lontano da fonti di inquinamento luminoso e attendere qualche minuto per dare modo agli occhi di abituarsi all'oscurità. Volgendo lo sguardo al cielo la sera del 25 aprile sarà possibile vedere il nostro satellite al Primo Quarto avvicinarsi al Pianeta Rosso.

Lo spettacolo si ripeterà la sera successiva - mercoledì 26 aprile - quando potremmo osservare i due corpi celesti in posizione opposta. Il nostro satellite avrà infatti già raggiunto e sorpassato Marte. Unica incognita rimane il meteo. Non ci rimane che sperare in cieli sereni e attendere con impazienza i due appuntamenti in cui volgere lo sguardo al cielo.