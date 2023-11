"Bacio" Luna-Giove, visibile a occhio nudo accompagnato da stelle cadenti: quando vederlo

Torna il “bacio” Luna-Giove anche in questo mese. La data da segnare in calendario è quella del 25 novembre 2023. Il “bacio” tra Luna e Giove non è un fenomeno rarissimo ma, sicuramente ogni volta che si ripete regala un grande spettacolo a tutti gli appassionati e non solo, anche perché sarà visibile a occhio nudo (tempo permettendo). A differenza delle altre volte, il “bacio” Luna-Giove del 25 novembre 2023 regalerà uno spettacolo ancora più suggestivo perché sarà anche accompagnato da una pioggia di stelle cadenti, le cosiddette alfa Monocerontidi, che proprio in questi giorni di novembre sono alla loro massima attività.

"Bacio" Luna-Giove, novembre 2023: quando vederlo

Come confermato anche dall’UAI (Unione Astrofili Italiani), la sera del 25 novembre potremo vedere Giove in congiunzione con la Luna (circa alle ore 21.00): i due astri, che saranno nella costellazione dell’Ariete, assumeranno una posizione molto alta rispetto all'orizzonte e il nostro satellite si avvicinerà alla fase di piena prevista il 27 novembre.

Pioggia di stelle cadenti alfa Monocerontidi

Come anticipato, lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza di stelle cadenti alfa Monocerontidi, che proprio in questo periodo sono alla loro massima attività, uno sciame di stelle che, anche se non conosciuto rispetto ad altri più noti, regala comunque un bellissimo spettacolo ricco di fascino. Il radiante, cioè il punto da cui sembra che le meteore partano (tra le costellazioni del Cane Minore e dell’Unicorno), sarà visibile dalle ore 23.00 circa in poi, con il culmine alle ore 4.00 a 45° circa sull’orizzonte.