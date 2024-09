Baby ippopotamo pigmeo di uno zoo thailandese diventa una star del web: video

© Khao Kheow Open Zoo/X

Impossibile resistergli. Il baby ippopotamo pigmeo è diventato una star del web grazie al suo musetto dolce e al suo fascino da cucciolo. Le immagini giungono da uno zoo thailandese.

Baby ippopotamo diventa una star del web: il successo di Moo Deng

La cucciola di ippopotamo pigmeo ospite dello zoo thailandese si chiama Moo Deng, "maiale saltellante". Di soli due mesi, è diventata una vera celebrità soprattutto su Tik Tok e Instagram, grazie a una serie di video postati dai gestori dello zoo di Chon Buri, in Thailandia.



Cosa si vede nei filmati? Sostanzialmente l'ippopotamo di due mesi, che già pesa 20 kg, mentre si comporta come un neonato qualsiasi e quindi mentre dorme, gioca o beve il latte della mamma. Se le cose andranno per il meglio dal mese prossimo l'ippopotamo più famoso del web inizierà anche a mangiare erba.

Un avviso a tutti i visitatori dello zoo

La fama ottenuta sui social e sul web ha causato, però, già qualche problema all'ippopotamo di soli due mesi dello zoo thailandese. Moo Deng avrebbe bisogno di pace e tranquillità, ma sfortunatamente molto visitatori accorrono vicino alla sua gabbia e lanciano acqua o oggetti per interrompere il suo pisolino.