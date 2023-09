Avvistato in Antartide un pinguino maculato: l'animale è affetto da melanismo

@Polar Biology

Un pinguino della colonia Papua Pygoscelis diverso dai suoi simili è stato avvistato in Antartide, il continente circostante il Polo sud e opposto all'Artide situato nell'emisfero australe della Terra e quasi interamente compreso entro il circolo polare antartico. Un gruppo di ricercatori argentini, impegnato in una spedizione in Antartide, ha scoperto la presenza di un pinguino maculato della specie Papua. Si tratta di un esemplare molto raro classificato come il secondo caso studiato al mondo appartenente a questa specie. La sua particolarità è legata al melanismo, un eccesso di pigmentazione che rende bruno, fino a nero, il colore del pinguino.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Polar Biology, ha impegnato il gruppo di ricercatori argentini per il particolare piumaggio dell'esemplare che non presenta i classici colori "smoking". I pinguini Papua abitano la zona di Hope Bay, una baia della regione antartica dove riescono a sopravvivere grazie ad un particolare piumaggio. Le piume sono importanti per sfuggire ai tanti pericoli del territorio. Proprio grazie al piumaggio tendente al nero riescono a mimetizzarsi nelle acque profonde dell'Antartide sfuggendo così ai predatori.

La presenza di un pinguino maculato nelle acque dell'Antartide rappresenta un problema per la sopravvivenza del raro esemplare della specie Papua visto che il suo particolare piumaggio lo rende riconoscibile all'occhio dei predatori. Le sue piume maculate sono una rarità come hanno spiegato i ricercatori argentini: "la colorazione del piumaggio è ottenuta da due tipi di pigmenti noti come carotenoidi e melanine. Due diversi tipi di melanina, feomelanina ed eumelanina, sono responsabili della produzione di diversi modelli di pigmentazione che oscilla tra la colorazione rossastra-nerastra".

Per i ricercatori si tratta di un caso raro legato ad una mutazione genetica per la presenza di un eccesso di pigmento di melanina nelle piume. Non si tratta dell'unico caso, visto che nel 2010 alcuni scienziati avevano già scoperto un pinguino affetto da melanismo. Al di là dell'originale piumaggio, il pinguino gode di ottima salute e vive normalmente all'interno della colonia dei pinguini Papua.