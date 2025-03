Avvistamenti UFO: centinaia di segnalazioni UAP ogni anno ma ad oggi nessuna scoperta sensazionale. I casi più eclatanti

Notizie di avvistamenti Ufo si susseguono con ritmo periodico, e anche se alcuni di questi si rivelano frutto di fervide fantasie, altri rappresentano a tutt'oggi fenomeni inspiegabili. Quali sono i casi più eclatanti?

Segnalazioni UAP, ne arrivano centinaia ogni anno

Sono davvero moltissime le segnalazioni che arrivano ogni anno di avvistamenti Ufo (o presunti tali), e solo nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 1° giugno 2024 se ne sono registrati 757. Se anni fa sembrava impossibile, oggi esiste un vero e proprio sito web del Pentagono dove è possibile vedere i video declassificati sugli Ufo, o per meglio dire sugli Uap.

Quest'ultimo termine, che indica i "fenomeni aerei non identificati", è quello scelto per indicare oggetti che non trovano spiegazione. L'All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), l'ufficio governativo istituito per raccogliere e analizzare le segnalazioni di UAP, ha catalogato un totale di 1.652 casi dall'inizio della sua attività. Si tratta di un numero considerevole, soprattutto se consideriamo che nel portale sono riportati i soli casi di incontri misteriosi nel cielo dei dipendenti governativi e militari, senza gli avvistamenti da parte dei civili. Tuttavia non mancano i casi eclatanti.

L'evento di Langley

Nel dicembre 2023, l’Air Force Base di Langley è stata teatro di uno dei fenomeni più eclatanti, che è riuscito a sconcertare le più alte cariche militari americane. Nel filmato si può vedere un’insolita sfilata di droni non identificabili, che apparivano al calar della sera sfrecciando a oltre 160 km/h per poi scomparire al mattino. Il fenomeno si è protratto per oltre due settimane, accendendo comprensibili allarmi sia autorità della difesa, che nel Pentagono, senza che nessuno trovasse una spiegazione razionale.

Non era la prima volta che simili avvistamenti generavano panico, tuttavia ciò che ha reso l’evento di Langley particolarmente inquietante è stato l’alone di mistero attorno ai movimenti dei droni e la loro invulnerabilità ai sistemi di rilevamento radar. Alcuni di essi erano provvisti di piccole luci brillanti che li rendevano visibili solo in particolari momenti. Dopo circa 14 giorni la serie di avvistamenti è terminata, lasciando dietro di sé molti interrogativi e poche risposte.

Il mistero dell'Ufo di Calvine

Tra i casi più eclatanti di (presunti) avvistamenti Ufo non potevamo non menzionare il mistero di Calvine. La piccola cittadina della Scozia è stata teatro di uno degli avvistamenti più famosi al mondo. Nell'agosto 1990 due escursionisti riuscirono a fotografare un velivolo, presumibilmente non terrestre, fermo a 100 piedi.

Lo strano veicolo aveva la forma di un diamante, e solo aver stazionato un po' sopra le campagne di Calvine sospeso nel cielo senza alcun mezzo di propulsione visibile, si allontanò a tutta velocità. Nonostante un’indagine approfondita, non è mai trovata una spiegazione plausibile per ciò che è stato visto a Calvine, e ancora oggi questo caso rimane nel 5% dei fatti inspiegabili. Tra le ipotesi fatte ci fu anche quella che si trattasse di un velivolo militare, forse l'aereo spia Aurora, la cui esistenza non è mai stata confermata, ipotesi che spiegherebbe la riservatezza sul caso. A sostegno di questa ipotesi ci sarebbe la presenza di un aereo militare Harrier nelle vicinanze.

Quelle che sono state definite dagli esperti le "migliori foto Ufo di sempre" ancora oggi, a distanza di oltre trent'anni, fanno parlare di sé. Che fine fecero le foto? Il Daily Record, giornale a cui gli escursionisti le inviarono, non pubblicò mai la storia. Una delle stampe fu ritrovata solo nel 2019, nascosta tra le pagine di un vecchio libro.

Il resto del materiale, secondo quanto riferito, fu acquisito dal Ministero della Difesa britannico (MoD) e non reso più disponibile. Se a questo aggiungiamo il fatto che i due escursionisti scomparvero nel nulla alcune settimane dopo il fatto, e che le autorità competenti hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle analisi delle foto, risulta facilmente comprensibile come questo evento possa aver generato nel corso degli anni numerose congetture. Ad alimentare ulteriormente le ipotesi più stravaganti ci fu anche la decisione di rinviare il declassamento del caso oltre i consueti 30 anni. Il declassamento del file segreto, che secondo alcune fonti potrebbe contenere foto a colori incredibilmente nitide, avrebbe dovuto avvenire a gennaio 2022, ma il ministero ha prorogato il suo rilascio al 2027.

Si trattava di un velivolo militare, un'illusione ottica o un oggetto di origine sconosciuta? Il dibattito resta acceso, sospeso tra scetticismo, ipotesi fantasiose e curiosità.