Autovelox illegali: quali sono e perché? Tutte le informazioni utili per chi si mette in viaggio

Alcuni autovelox sono stati considerati illegali ed è scattato il sequestro in tutta Italia. Quali e perché? Ecco tutte le informazioni utili per chi si metterà in viaggio nei prossimi giorni sia per spostarsi per le vacanze che per il rientro al lavoro dopo le ferie effettuate a luglio. Oltre a questo è bene sapere come muoversi se si è ricevuta una contravvenzione effettuata da un autovelox non a norma di legge.

Autovelox illegali: quali sono quelli non idonei?

Quali sono gli autovelox considerati illegali? Da Nord a Sud ovvero dal Piemonte alla Sicilia, dall'Emilia alla Calabria, gli strumenti per controllare la velocità degli autoveicoli denominati T-EXSPEED v 2.0 con postazioni fisse sono stati giudicati fuori norma.

Per questo motivo la Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Cosenza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Cosenza.

Come mai? Dopo una attenta e scrupolosa indagine gli operatori della Polizia Stradale sono riusciti a cristallizzare elementi che hanno consentito al gip di emettere provvedimenti di sequestro per quegli autovelox dislocati lungo la SS 107 e la SP 234 del territorio della provincia di Cosenza, la SS.106 delle Calabrie. Dagli accertamenti effettuati si è scoperto che mancava l'omologazione ed il prototipo del sistema di rilevamento.

Si tratta di elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate. A causa di ciò si andava incontro ad un possibile danno erariale nel caso di ricorso da parte di utenti a cui spesso i giudici riconoscono oltre l’annullamento del verbale anche il risarcimento delle spese. Come spiega il Codacons, infatti, le multe determinate da apparecchi autovelox non a norma possono essere contestate, purché la sanzione non sia stata già pagata dagli automobilisti.

Tali autovelox sequestrati non sono presenti solo a Cosenza, bensì anche nei comuni di:

Venezia

Vicenza

Modena

Reggio Emilia

Pomarico

Cerignola

Pianezza

Piadena

Formigine

Arcola

Carlentini

San Martino in Pensiliis

per questo motivo la notizia riguarda la viabilità nazionale.

Cosa succede alle multe già emesse?

Cosa devono sapere, invece, coloro i quali hanno ricevuto multe determinate da apparecchi autovelox non a norma? Ebbene tali automobilisti possono contestare le sanzioni purché non le abbiano già pagate.

Dalla data di contestazione o notifica della violazione vi sono ben 60 giorni per andare davanti al Prefetto e fare ricorso gratuito. Si rischia però poi di dover pagare il doppio della sanzione qualora l’istanza venga respinta.