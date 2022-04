Auto, dal 2030 la rivoluzione in Italia: come cambierà il mercato?

Dal 2030 in Italia si prospetta una vera e propria rivoluzione per il mondo delle auto. Cosa accadrà, ma soprattutto cosa dovrà cambiare? Ebbene a quanto pare il nostro Paese è al centro dell’orizzonte del 2030 di un mercato europeo dell’auto esclusivamente elettrico. A dichiararlo è stato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. Si ipotizza pertanto, per il prossimo futuro, un piano di produzione con soli modelli a zero emissioni.

Auto, i cambiamenti dal 2030: le parole del Ceo di Stellantis

Cosa cambierà dal 2030 nel mercato dell'auto? A delineare gli scenari futuri è stato, come anticipato, il Ceo di Stellantis che ha sottolineato, in un recente intervento: "Ci stiamo preparando per essere pronti a vendere 100% nel 2030 veicoli elettrici”. Il Gruppo automobilistico nato nel 2021 dalla fusione tra i gruppi PSA e FCA-Fiat Chrysler Automobiles si prepara dunque a rivoluzionare il mercato delle auto e gli usi della popolazione.

All'interno del Gruppo, pertanto, nel prossimo futuro: "tutti gli stabilimenti, anche quelli italiani, passeranno a essere stabilimenti elettrici". Insomma l’Italia sarà il cuore di questa importante rivoluzione che vedrà cambiare notevolmente il mercato, ma anche le abitudini dei consumatori e le preferenze degli amanti delle quattro ruote.

Tavares ha poi aggiunto: "Prevediamo l’arrivo di 75 modelli a batteria e la maggior parte nascerà in Europa. In Italia gli stabilimenti di Melfi e Termoli sono due casi concreti, continueremo a procedere così. Ci stiamo preparando al divieto dei motori endotermici”.

Mercato auto 2030: auto elettriche per tutti

Come cambierà il mercato? Si stima che nel 2030 le auto elettriche saranno così numerose che sfogliando i listini delle auto nuove si avrà l’imbarazzo della scelta. Chiunque potrà trovare il modello che meglio soddisfa le proprie esigenze e i propri gusti.