Aurora boreale vista dallo spazio: il video girato dalla Stazione spaziale internazionale

Arrivano direttamente dalla Stazione spaziale internazionale le bellissime immagini che ci mostrano in tutto il suo splendore l'aurora boreale che ha avuto luogo nei cieli del Canada. Artefice del video è l’astronauta Don Pettit, impegnato in questi giorni proprio in una missione spaziale.

Aurora boreale vista dallo spazio: il video dalla Stazione spaziale internazionale

L’astronauta Don Pettit ha mostrato sui suoi social l’inedita inquadratura di un’aurora boreale vista dallo spazio. Il video pubblicato sui social, infatti, è stato girato dalle telecamere che si trovano a bordo della Stazione spaziale internazionale.

Una prospettiva insolita che permette di vedere il curioso fenomeno atmosferico, l'aurora boreale appunto, in una visuale "al rovescio", quindi non puntando il naso all’insù ma al contrario. Nelle immagini mostrate dall’astronauta, che è impegnato nella missione spaziale, l’aurora boreale avveniva in quel preciso istante sui cieli del Canada.

“Flying over aurora; intensely green” scrive l’astronauta Don Pettit sui social, che tradotto in italiano significa: "Volare sopra l'aurora; intensamente verde".

Video - Aurora boreale vista dallo spazio

Ecco di seguito il post pubblicato sul social X /ex Twitter) dall'astronauta Don Pettit, che ha filmato l'aurora boreale nei cieli del Canada mentre si trova impegnato presso la Stazione spaziale internazionale.

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

Chi è l'astronauta Don Pettit?

Donald Roy Pettit, detto Don è nato a Silverton, il 20 aprile 1955, ed è un astronauta di origini statunitensi. Tra il 2002 e il 2003 ha preso parte alla missione di lunga durata denominata Expedition 6 a bordo della Stazione spaziale internazionale. È tornato nello spazio nel 2008 per una missione di breve breve durata chiamata STS-126.

Successivamente un nuovo viaggio nello spazio è stato intrapreso dall'astronauta statunitense nel 2011 per una missione di lunga durata Sojuz TMA-03M (Expedition 30/31). È partito per la sua ultima missione, all'età di ben 69 anni, lo scorso 11 settembre 2024 a bordo della Sojuz MS-26 per la missione denominata Expedition 72. È lui l'artefice delle immagini che riguardano l'aurora boreale vista dallo spazio.