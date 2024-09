Aurora boreale nel mondo: dove vederla nel 2024?

Dove andare per vedere l'aurora boreale nel 2024? Sono sempre di più le persone interessate ad osservare lo spettacolo della natura formato da scie di luci verdi, gialle, rosa, viola, bianche e rosse che illuminano e dipingono il cielo. Un fenomeno davvero magico che andrebbe visto almeno una volta nella vita. Ma dove e quando è possibile vederlo?

Aurora polare anche in Italia?

Dove è possibile ammirare l'aurora polare in Italia nel 2024? Lo spettacolo della natura, reso possibile ad un fenomeno che si verifica quando enormi quantità di particelle vengono sparate dal sole, incontrando il campo magnetico terrestre, può essere visibile ad occhio nudo anche nel nostro Paese. Pochi mesi fa, infatti, è stato possibile assistere alla visione di un'aurora boreale proprio in Italia. Un evento nell'evento considerando che l'Italia non rientra tra quelli dove questo fenomeno si manifesta normalmente.

L'aurora polare è uno spettacolo della natura fatto di luci di diversi colori reso possibile "quando particelle cariche di energia provenienti dal sole colpiscono l’atmosfera superiore della Terra a velocità che raggiungono i 72 milioni di km/h". Tecnicamente il campo magnetico del nostro pianeta, che ci protegge dall’assalto energetico, reindirizza le particelle verso i poli generando così un fenomeno atmosferico di luci e colori.

I prossimi anni si preannunciano come i migliori per osservare le aurore polari per "colpa dell’intensificazione dell’attività solare man mano che ci avviciniamo al massimo solare dell’attuale ciclo solare". In Italia lo scorso 11 maggio lo spettacolo è stato visibile nei cieli lasciando a bocca aperta tantissimi appassionati che hanno potuto ammirare questo fascio di luci colorare il cielo.

Aurora boreale in Europa: dall'Islanda alla Norvegia

Lo spettacolo dell'aurora boreale è normalmente visibile nel Nord Europa e per la precisione in quattro paesi scandinavi. Si tratta della Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia dove, in particolare nella stagione invernale, è possibile assistere con grande frequenta a questa magia.

In Norvegia è possibile osservare l'aurora boreale a bordo dell’Hurtigruten Coastal Express, una nave che da oltre cento anni porta i visitatori lungo tutta la costa norvegese fino a raggiungere la parte più a Nord del Paese. Il percorso permette ai visitatori di poter vedere l'aurora boreale dal punto più alto.

Se, invece, stai pensando di andare in Svezia per ammirare l'aurora boreale è consigliabile recarsi al Parco nazionale di Abisko considerato il posto migliore da dove godere lo spettacolo. In Islanda, invece, i mese invernali sono i migliori per vedere l'aurora ed esistono diversi tipi di tour sia in bus che in barca. E poi c'è la Finlandia che detiene il record con 200 notti di aurore boreali. Infine per chi volesse recarsi oltreoceano ci sono ottime possibile anche in Canada ed Alaska.