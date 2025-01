Aurora boreale anche sull'Italia: ecco dove è stata vista e le immagini

Il 2025 è iniziato con una splendida aurora boreale che si è potuta ammirare anche in Italia. Dove? Ecco le zone dove la popolazione ha potuto salutare il nuovo anno con un evento tanto raro quanto insolito, soprattutto alle nostre latitudini, anche se, negli ultimi tempi abbiamo avuto la fortuna di poterla ammirare con più frequenza. Eppure due potenti espulsioni di massa coronale provenienti dal Sole hanno colpito il campo magnetico terrestre, scatenando tempeste geomagnetiche che ha creato aurore visibili fino a latitudini basse.

Aurora boreale anche sull'Italia: le zone interessate

L'aurora boreale ha illuminato e reso ancor più speciale la notte di Capodanno. Come era stato annunciato dall'agenzia statunitense Noaa dopo la tempesta geomagnetica dei giorni scorsi si sono venute a creare le condizioni perfette per l'avvistamento del fenomeno luminoso anche nel nostro Paese. Dove? In primis sulle Dolomiti. Tra Plan de Corones o la Cima Grappa il cielo si è tinto di rosa.

Auch jetzt wieder #Polarlichter über Mitteleuropa bzw. Südtirol zu sehen! Das neue Jahr fängt ja gut an, wow 🤩 pic.twitter.com/QvoGQNLkpw — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 1, 2025

Altre zone? L'aurora ha affascinato sia gli abitanti dell'Austria e della Germania, ma soprattutto l'Italia. Nel nostro Paese è difficile vederla, ma a Capodanno ha incantato chi si trovava sulle Alpi, la Sardegna e la Sicilia, tanto che vi sono avvistamenti pure alle isole Eolie.

L'anno inizia sotto le stelle e con l'aurora boreale che raggiunge la Sardegna.

[foto Matteo Cara] pic.twitter.com/25YZ9HWUKA — Alessio S. (@alessiosaba3) January 2, 2025

In Sardegna, ad esempio, l'aurora è stata immortalata presso le nuraghe Piscu di Suelli da Manuel Floris, ovvero famoso astrofisico e direttore scientifico de Il Planetario dell'Unione Sarda. Ma anche in molte altre zone d'Europa.

Aurora boreale in Italia: il precedente avvistamento

Fino a qualche anno fa vedere l'aurora boreale in Italia era quasi impossibile. Ora l'evento sembra capitare con più frequenza, ma rimane davvero sempre molto affascinante. L'ultimo avvistamento? Nella prima metà dello scorso ottobre il cielo si è tinto di diversi colori in diverse zone, da Nord a Sud o meglio dalla Lombardia e il Piemonte all'Abruzzo, passando per l'Emilia Romagna. Ecco il fascino del cielo piemontese a metà ottobre: