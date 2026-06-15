Astronomia, pubblicata la mappa più dettagliata mai realizzata dei campi magnetici dell’Universo

Una nuova mappa dei campi magnetici dell’Universo apre una finestra inedita sul cosmo

Una nuova mappa dei campi magnetici dell’Universo sta offrendo agli astronomi una visione mai così dettagliata di una delle componenti più misteriose e invisibili del cosmo. Si chiama SPICE-RACS ed è stata realizzata grazie ai dati raccolti dal radiotelescopio australiano ASKAP, uno degli strumenti più avanzati al mondo per l’osservazione radio del cielo.

La mappa permette di osservare, con un livello di dettaglio senza precedenti, il modo in cui i campi magnetici attraversano lo spazio e influenzano l’evoluzione delle galassie. Non si tratta di una semplice immagine dell’Universo, ma di una vera e propria ricostruzione della sua struttura magnetica, un elemento fondamentale per comprendere come la materia si muove, si aggrega e cambia nel corso di miliardi di anni.

Astronomia: la mappa SPICE-RACS: quasi 4 milioni di galassie osservate

Il progetto SPICE-RACS si basa sull’analisi dei segnali radio provenienti da quasi 4 milioni di sorgenti cosmiche, in gran parte galassie lontane. Attraverso questi dati, gli scienziati sono riusciti a misurare la cosiddetta rotazione di Faraday, un fenomeno che permette di capire come la luce radio venga “deviata” o modificata quando attraversa regioni dello spazio attraversate da campi magnetici.

È proprio grazie a questo effetto che i ricercatori possono ricostruire la presenza, l’intensità e la distribuzione dei campi magnetici su scale enormi. Il risultato è una mappa che copre gran parte del cielo e che rappresenta un passo avanti decisivo rispetto ai cataloghi precedenti.

Secondo gli esperti, il nuovo archivio dati è molto più ampio rispetto alle mappe realizzate in passato e consentirà di studiare con maggiore precisione il ruolo del magnetismo cosmico nella formazione delle galassie e delle grandi strutture dell’Universo.

🚨 ASTRONOMERS JUST RELEASED THE LARGEST AND MOST DETAILED MAP OF THE UNIVERSE’S MAGNETIC FIELDS EVER CREATED.



Using Australia’s ASKAP radio telescope, scientists mapped the magnetic fields across vast stretches of the cosmos by measuring how light from 350,000 distant galaxies… pic.twitter.com/aM8RlA2OU4 — TheNewPhysics (@CharlesMullins2) June 4, 2026

Perché i campi magnetici sono così importanti nello spazio

Quando si parla di Universo, si pensa spesso alla gravità, alle stelle, ai pianeti, ai buchi neri e alle galassie. I campi magnetici, però, sono un altro ingrediente fondamentale del cosmo. Anche se non sono visibili a occhio nudo, possono influenzare il movimento del gas, la nascita delle stelle e l’evoluzione delle galassie.

La nuova mappa permette quindi di studiare una parte dell’Universo che fino a oggi era rimasta in gran parte nascosta. I campi magnetici non si trovano soltanto all’interno delle galassie, ma anche nello spazio intergalattico, cioè nelle enormi distanze che separano una galassia dall’altra.

Capire come questi campi si siano formati e come siano cambiati nel tempo può aiutare gli astronomi a rispondere a domande fondamentali: da dove nasce il magnetismo cosmico? Che ruolo ha avuto nell’evoluzione dell’Universo? In che modo ha influenzato la formazione delle galassie?

ASKAP, il radiotelescopio che ha reso possibile la scoperta

La nuova mappa è stata realizzata grazie ad ASKAP, acronimo di Australian Square Kilometre Array Pathfinder. Il radiotelescopio si trova nell’Australia occidentale ed è progettato per osservare grandi porzioni di cielo con grande rapidità e sensibilità.

La sua capacità di raccogliere enormi quantità di dati radio ha permesso agli scienziati di costruire una mappa magnetica molto più estesa e dettagliata rispetto al passato. Questo rende SPICE-RACS uno strumento prezioso non solo per l’astronomia attuale, ma anche per le future ricerche sullo spazio profondo. I dati raccolti saranno messi a disposizione della comunità scientifica internazionale, offrendo nuove possibilità di studio a ricercatori di tutto il mondo.

Una nuova era per lo studio dell’Universo invisibile

Questa scoperta non riguarda soltanto una nuova immagine del cielo, ma l’inizio di una fase più avanzata nello studio dell’Universo invisibile. La mappa SPICE-RACS permette infatti di osservare fenomeni che non possono essere colti dai normali telescopi ottici.

Attraverso le onde radio, gli astronomi possono analizzare regioni lontanissime dello spazio e ricostruire ciò che accade lungo il percorso della luce fino ad arrivare alla Terra. In questo modo, ogni galassia osservata diventa una sorta di “sonda naturale” per misurare il magnetismo cosmico.

Il risultato è una mappa che potrà aiutare gli scienziati a comprendere meglio non solo le galassie, ma anche la struttura complessiva dell’Universo.

Cosa cambia per l’astronomia

La nuova mappa dei campi magnetici rappresenta uno strumento fondamentale per il futuro dell’astronomia. Con un catalogo così ampio, gli scienziati potranno confrontare diverse regioni del cielo, studiare le differenze tra le galassie e analizzare come il magnetismo si distribuisce nello spazio.

Potranno inoltre indagare meglio il rapporto tra campi magnetici, gas cosmico e formazione stellare. Si tratta di un passo importante per capire come l’Universo sia diventato quello che osserviamo oggi.

La mappa SPICE-RACS non dà tutte le risposte, ma offre agli astronomi uno strumento molto più potente per cercarle. Ed è proprio questo l’aspetto più importante della scoperta: per la prima volta, il magnetismo nascosto del cosmo può essere studiato con una precisione mai raggiunta prima.