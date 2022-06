Astronomia, gli eventi di luglio 2022 da non perdere: in arrivo la Superluna con la Luna piena del Cervo

Gli appassionati di astronomia si preparino ad accogliere un mese di luglio 2022 caratterizzato da fantastici eventi, vediamo insieme quali sono e quando vederli.

Astronomia, eventi di luglio 2022

Il mese di giugno ha regalato ai tanti appassionati (e non) un bellissimo spettacolo astronomico fatto di eventi rari e meno rari, ma certamente tutti molto affascinanti. Tra tutti gli spettacoli offerti dal cielo di giugno, certamente ricorderemo la Superluna della fragola, la prima del 2022, e poi il meraviglioso allineamento dei 5 pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Il mese di luglio non sarà da meno, perché promette, a partire dalla seconda settimana, eventi da godersi con gli occhi puntati al cielo.

Ma vediamo nello specifico quali sono gli eventi astronomici di luglio 2022. Il giorno 13 si staglierà in cielo la seconda Superluna dell'anno, detta anche "Luna piena del cervo". Come mai si chiama così? Accade spesso per gli eventi astronomici che la denominazione provenga dalla tradizione degli Indiani d’America Algonchini. Luglio infatti è il mese in cui le corna del cervo maschio cominciano a ricrescere per il loro rinnovo annuale.

Questa Superluna è simile dunque a quella della fragola, le cui caratteristiche principali hanno a che fare con la distanza dalla Terra. Il satellite deve trovarsi entro i 361.885 km dal nostro pianeta, secondo quanto stabilito dall'astrologo Richard Nolle nel 1979, solo in questo caso si può parlare di superluna. Il nome che poi le si associa ha a che fare solo con il periodo dell'anno in cui si manifesta.

Giungendo poi alla notte tra il 16 e il 17 luglio, potremo assistere al bacio tra Saturno e la Luna, che si presenteranno quasi in congiunzione. Allo stesso modo la Luna incontrerà anche Giove martedì 20 luglio. In questo mese infatti i pianeti giganti torneranno a essere visibili anche a occhio nudo nel cielo serale, regalandoci spunti in grado di suscitare interesse anche nei non appassionati all'astronomia. Infine, per quanto riguarda la Luna, si consiglia l'osservazione nella fasi di primo e ultimo quarto, che cadranno il 7 e il 20 luglio. Il 28, invece, in prossimità del nostro satellite le meteore Delta Aquaridi raggiungeranno il loro picco.