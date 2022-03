Astronomia: gli eventi astronomici di aprile. Dalla Luna Rossa alle Liridi

Gli appassionati di astronomia stanno aspettando l'arrivo di aprile con trepidazione. Come mai? Il motivo è legato agli eventi astronomici del mese che terranno in tanti con il naso all'insù e gli occhi puntati verso stelle e Luna. Durante il mese di aprile 2022, infatti, potremo ammirare infatti gli allineamenti di diversi pianeti, la Luna Rossa e soprattutto la pioggia delle Liridi.

Eventi astronomici dell'aprile 2022: ecco quando, il calendario dettagliato

Cosa prevede il calendario astronomico? Quali saranno gli eventi imperdibili di Aprile 2022? Nei primi giorni del mese, più precisamente dal 3 al 6 aprile, Marte e Saturno saranno abbastanza vicini nel cielo da poter essere visti contemporaneamente attraverso un telescopio. I due pianeti saranno, sia all'alba del 4 e che del 5 aprile più ravvicinati e appariranno all'interno dello stesso campo visivo telescopico.

In realtà è possibile parlare di una vera e propria danza dei Pianeti che a partire dal prossimo 3 Aprile vedrà coinvolti Marte, Venere e Saturno. A partire, invece, dal 20 Aprile anche Giove si unirà alla danza e lo spettacolo risulterà ancor più stupefacente. Prima dell'alba, pertanto, verso fine mese, sarà possibile ammirare, guardando da ovest: Saturno, Marte, Venere e Giove.

Altro appuntamento imperdibile: il Plenilunio. Tutti potremo ammirare la Luna Rosa sabato 16 Aprile. Lo stesso giorno il pianeta Venere sarà situato in prossimità della stella Hydor.

Il 27 Aprile 2022, invece, la Luna sarà quasi in congiunzione con Venere. Per finire il 30 Aprile sarà il turno dell’avvicinamento tra Giove e Venere. L'incontro avverrà in prossimità della seconda Luna nuova del mese.

La pioggia di Liridi: ecco quando ammirarla

E non è finita. Gli eventi astronomici del mese di aprile 2022 riservano un'altra bellissima sorpresa. Pare essere in arrivo, infatti, uno degli sciami meteorici più attesi dell’anno ovvero quello delle Liridi.

Il picco è previsto tra il 21 e il 22 Aprile, prima dell’ultimo quarto di Luna. Come fare per ammirarle? Puntando lo sguardo e i cannocchiali verso il radiante della costellazione della Lira in tarda serata.