Asteroide vicino alla Terra: il piccolo 2025 TF è passato a soli 428 km

Rappresentazione artistica del passaggio ravvicinato di un asteroide (GoodFon).

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha confermato il passaggio di un piccolo asteroide, chiamato 2025 TF, vicino alla Terra ad una distanza davvero ravvicinata. Un passaggio che, viste le dimensione dell'asteroide, non ha rappresentato alcun pericolo per il nostro Pianeta.

Asteroide 2025 TF sfiora la Terra: nessun pericolo

Il piccolo asteroide 2025 TF ha attraversato lo spazio passando ad distanza ravvicinata dalla Terra, molto più vicino di diversi satelliti in orbita. Il piccolo corpo celeste è stato individuato alcune ore dopo dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Dati alla mano l'asteroide 2025 TF è passato a 428 chilometri dalla superficie terrestre e, secondo le analisi preliminari, presentava un diametro tra 1 e 3 metri. Un calibro troppo piccolo per rappresentare un pericolo concreto per la Terra.

"Rintracciare un oggetto di dimensioni così ridotte nel buio dello spazio, quando la sua posizione è ancora incerta, è un’impresa notevole", fa sapere l’Agenzia Spaziale Europea in una nota stampa.

Asteroide 2025 TF tornerà nel 2087

Nonostante gli astronomi del Centro di Difesa Planetaria dell’ESA, in collaborazione con la NASA, non siano riusciti a individuare l’asteroide prima dell’avvicinamento alla Terra, una volta individuato il suo passaggio hanno calcolato con precisione l’orbita e l’orario.

Nessun pericolo per il Pianeta anche se gli esperti hanno spiegato come un corpo celeste, di dimensioni come l'asteroide 2025 TF, si sarebbe trasformato in una palla di fuoco disintegrandosi prima di raggiungere il suolo.

Per gli esperti l'episodio è di scarsa rilevanza, ma sottolineano come eventi di questo tipo mettono in risalto quanto sia difficile a volte monitorare il movimento e passaggio degli asteroidi. Secondo le proiezioni degli esperti il prossimo passaggio dell'asteroide 2025 TF vicino alla Terra è previsto nell'aprile 2087.