FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 26 novembre: nuova ondata di freddo e maltempo. Le previsio...

Meteo 26 novembre: nuova ondata di freddo e maltempo. Le previsioni

Italia divisa tra sole al Nord e maltempo al Centro-Sud: vento forte, piogge e temporali, con neve fino a quote medio-basse sull'Appennino
Previsione26 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Tra mercoledì 26 e venerdì 28 novembre, una circolazione di bassa pressione insisterà a ridosso dell’Italia centro-meridionale a causa dell’arrivo nel Mediterraneo di aria fredda di origine polare marittima.
In queste regioni quindi il tempo resterà molto instabile o perturbato, con piogge e temporali, un deciso rinforzo dei venti settentrionali, e un calo termico che darà luogo a un abbassamento della quota neve nell’Appennino centrale.
Al Nord prevarranno invece i rasserenamenti, ma il calo delle temperature comporterà un maggiore rischio di gelate notturne anche in pianura.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 novembre

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento di passaggio a inizio giornata e un po’ di nubi addossate alle Alpi. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con temporanee e locali schiarite in mattinata in Puglia.
Precipitazioni sparse e intermittenti, anche sotto forma di rovesci o temporali, più probabili su regioni centrali, Sardegna e Campania, da metà giornata anche su Romagna, Calabria tirrenica e Sicilia centro-occidentale. Al Centro e sui rilievi romagnoli quota neve in calo a 900-1200 metri.
Temperature massime in leggero aumento al Nord-Ovest, in diminuzione altrove. Ventoso per forte Maestrale sulle Isole e mari circostanti; Foehn nelle zone alpine e vicine pianure.

Le previsioni meteo per giovedì 27 novembre

Giovedì al Nord e in Toscana tempo soleggiato, ma con più nubi in Romagna. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni, più compatta e associata a precipitazioni frequenti su quelle centrali adriatiche, al Sud peninsulare, su Sardegna tirrenica, nord e ovest della Sicilia. Probabili rovesci o temporali.
Neve lungo la dorsale adriatica dell’Appennino centrale dai 600-900 metri.
Temperature minime e massime in generale diminuzione, più marcata in Romagna e al Centro-Sud. All’alba gelate diffuse al Nord. Venti fino a burrascosi (raffiche a 70-80 Km/h) di Bora/Grecale e Tramontana su medio e alto Adriatico, regioni centrali, Sardegna, Liguria; mari molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alla Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Irruzione fredda sull'Italia: gelate al Nord, maltempo e neve al Centro-Sud. Le previsioni meteo
    Previsione26 Novembre 2025

    Irruzione fredda sull'Italia: gelate al Nord, maltempo e neve al Centro-Sud. Le previsioni meteo

    Nuovo impulso freddo da mercoledì 26 novembre: darà origine a un vortice di bassa pressione con vento di burrasca e maltempo in molte regioni
  • Meteo, nuovo impulso freddo e maltempo: le previsioni da mercoledì 26 novembre
    Previsione25 Novembre 2025

    Meteo, nuovo impulso freddo e maltempo: le previsioni da mercoledì 26 novembre

    Un nuovo impulso freddo porta temporali al Centro-Sud, gelate al Nord e quota neve in calo sugli Appennini. Le previsioni meteo
  • Maltempo al Centro-Sud con rischio di forti piogge e temporali: le previsioni da martedì 25 novembre
    Previsione25 Novembre 2025

    Maltempo al Centro-Sud con rischio di forti piogge e temporali: le previsioni da martedì 25 novembre

    Martedì di maltempo in molte regioni: rischio di piogge e temporali intensi, attenzione anche al vento forte. Irruzione artica da mercoledì.
  • Meteo, Italia nel mirino del maltempo: rischio di piogge forti
    Previsione25 Novembre 2025

    Meteo, Italia nel mirino del maltempo: rischio di piogge forti

    Via vai di perturbazioni sul nostro Paese con fasi di maltempo a tratti intenso. Temperature in temporaneo aumento poi nuovo calo termico. Le previsioni meteo del 25-26 novembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza25 Novembre 2025
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Vortice ciclonico in azione: venerdì porterà maltempo in diverse regioni, con vento forte e piogge localmente intense. Le zone più a rischio
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Tendenza24 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuovo vortice instabile: la tendenza
Prosegue il maltempo su alcune regioni, specie al centro-sud, per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. La tendenza meteo dal 26 novembre
Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fredda
Tendenza23 Novembre 2025
Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fredda
Circolazione depressionaria sull'Italia con fasi di maltempo e nuovo afflusso di aria fredda: temperature sotto la norma al Centronord e Sardegna. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Novembre ore 10:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154