Asteroide passa sopra l’Olimpico di Roma in occasione di Roma - Atalanta: il video

Dopo la partita Roma-Atalanta i tifosi della Curva Sud hanno potuto assistere ad uno spettacolo davvero unico: il passaggio di un asteroide sopra lo stadio Olimpico di Roma. Tanto lo stupore e le riprese video di un momento spaziale!

Asteroide sopra lo Stadio Olimpico dopo Roma-Atalanta

Un bolide in fiamme sopra il cielo di Roma. Uno spettacolo 'stellare' quello a cui hanno assistito alcuni fortunati tifosi allo Stadio Olimpico di Roma dopo la partita Roma-Atalanta. Un finale "unico" per i tifosi della Curva Sud, che dopo la vittoria della Roma per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol di Abraham, alzando gli occhi al cielo hanno avvistato il passaggio di un piccolo corpo celeste. In realtà il passaggio dell'asteroide è stato avvistato in diverse zone del Paese e gli studiosi hanno ipotizzato possa trattarsi di un frammento dell'asteroide 153 Hilda.

Il passaggio del corpo celeste non ha fatto registrare nessun danno o problema, ma è il momento è stato ripreso da tantissimi curiosi che sui social hanno postato foto e video. Proprio su Twitter una tifosa della Roma ha pubblicato un video del passaggio scrivendo: "ero allo stadio Olimpico ieri sera con mio figlio quando mi sono accorta di un bolide spettacolare e l'ho ripreso. Pensavo di essermi sbagliata e che fosse un festeggiamento un po' estremo, invece... è proprio lui!".

Asteroide squarcia il cielo di Roma: il video di una tifosa

Un momento davvero "spaziale" quello a cui hanno assistito tantissimi tifosi giallorossi accorsi allo Stadio Olimpico di Roma per seguire il match Roma-Atalanta. Dopo la vittoria della squadra giallorossa, sul finale della partita mentre si sentiva lo Stadio cantare 'Grazie Roma', il cielo romano è stato attraversato da un corpo celeste. Il momento spaziale è stato ripreso da una tifosa che ha postato un video sui social.

Ecco il video del passaggio del bolide luminoso sul cielo di Roma.