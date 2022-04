Un asteroide di quasi 2 chilometri di diametro passerà “vicino” alla Terra a fine maggio

Occhi puntati al cielo il 27 maggio quando, un asteroide del diametro di quasi 2 chilometri, passerà a circa 4 milioni di chilometri dalla Terra a una velocità di 13.116 km/s. Pur essendo classificato come "potenzialmente pericoloso", l'asteroide non rappresenta un rischio per il pianeta.

Asteroide 7335 "potenzialmente pericoloso", ma non per la Terra

Per tutti gli appassionati di spazio c'è una data da segnare in agenda. Si tratta dunque del 27 maggio, quando l'asteroide 7335 passerà vicino alla Terra. "Vicino" in senso relativo visto che il corpo celeste passerà a ben 4 milioni di chilometri da noi a una velocità di 13.116 km/s. Il corpo celeste è stato scoperto l'1 maggio 1989 da Eleanor Francis Helin ed è stato classificato come "potenzialmente pericoloso".

L'asteroide presenta un diametro di quasi 2 chilometri, per la precisione 1,8, e il suo passaggio è previsto il 27 maggio alle ore 16.26 italiane. Un asteroide è definito "potenzialmente pericoloso" quando presenta un diametro maggiore di 150 metri e nella sua traiettoria passa a meno di 7,5 milioni di chilometri (19,5 volte la distanza dalla Luna).

Asteroide 2022: il corpo celeste si vedrà vicino alla costellazione Auriga

E' questo il motivo per cui il passaggio dell'asteroide 7335 (1989 JA) è stato classificato come potenzialmente pericoloso: per le dimensioni del suo diametro che superano gli standard previsti dalla Nasa, anche se in realtà non rappresenta alcun pericolo reale per la Terra. Anzi il suo passaggio è un evento davvero unico per tutti gli amanti di astronomia e spazio che potranno assistere allo spettacolo però solo se muniti di telescopio.

Il passaggio dell'asteroide 7335 è previsto per il 27 maggio alle ore 21.30 circa (16.26 italiane) e stando alle prime indicazioni di Space Reference, il corpo celeste dovrebbe passare in prossimità della costellazione Auriga.