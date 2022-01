Foto di A Owen da Pixabay

Un asteroide dal grosso diametro si sta avvicinando alla Terra. A gennaio 2022 sarà davvero molto vicino al nostro Pianeta. Quando esattamente? E' pericoloso? Cosa sappiamo su di lui? La Nasa tiene d'occhio tale asteroide da già molti anni. Lo ha classificato pericoloso proprio per le sue dimensioni, ma non vi è alcun rischio per la Terra. Ecco tutte le news su 1994 PC1 - questo è il nome dell'asteroide - e su come sarà eventualmente possibile vederlo nei cieli nella seconda metà del mese di gennaio 2022.

Asteroide 1994 PC1 in avvicinamento: 'sfiorerà' la Terra il 18 gennaio 2022

Un asteroide pietroso si sta avvicinando alla Terra, nello specifico passerà sul nostro Pianeta il prossimo 18 gennaio 2022. Cosa sappiamo su di lui e della sua storia oltre che della sua rotta?

Secondo i dati resi noti dalla Nasa, l'asteroide è grande circa 3280 piedi ovvero circa 1 km o 0,6 di miglio. Gli esperti lo hanno definito più grande di due volte e mezzo rispetto all'altezza dell'Empire State Building. Oltre a questo sappiamo che è ormai noto agli studiosi dal 1994 quando è stato classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso a causa delle sue dimensioni e dei sorvoli ravvicinati della Terra.

Chi si è accorto per la prima volta di questo asteroide è stato Robert McNaught mentre si trovava al Siding Spring Observatory in Australia il 9 agosto 1994. Analizzandone la traiettoria, gli astronomi hanno trovato la roccia spaziale su immagini precedenti, riguardanti ben altri studi, che risalivano al settembre 1974. In questo modo sono riusciti a studiarne meglio la sua orbita e a comprenderne meglio la traiettoria e le possibili evoluzioni per calcolare la sua pericolosità.

Come e quando vedere l'asteroide vicino alla Terra?

Come abbiamo detto l'asteroide dal grosso diametro sarà più vicino alla Terra il prossimo 18 gennaio 2022 alle 16:51 EST - 21:51 UTC - L'asteroide supererà circa 1,2 milioni di miglia ovvero 1,93 milioni di km dalla Terra e lo si potrà osservare facilmente con un piccolo telescopio da cortile.

In che modo? Basterà cercare in cielo un punto di luce, simile a una stella. L'asteroide (7482) 1994 PC1 brillerà nella stessa direzione della stella di riferimento HIP 8210.

Il secondo asteroide in avvicinamento: di chi si tratta?

Secondo quanto riferito dal Sun, ci sarebbe un secondo asteroide in avvicinamento alla Terra. Quale? L'asteroide 2013 YD48 che è grande quanto il Big Ben. Questo asteroide anticiperà 1994 PC1 avvicinandosi al nostro Pianeta con una settimana d'anticipo circa, ovvero l'11 gennaio 2022.