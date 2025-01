Asteroide 2024 YR4: potrebbe colpire la Terra con una probabilità dell'1,2%

Un asteroide denominato 2024 YR4, scoperto nel dicembre 2024, è attualmente sotto stretta osservazione da parte della comunità scientifica internazionale a causa di una probabilità dell'1,2% di impattare la Terra il 22 dicembre 2032. Questo livello di rischio ha portato l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) a coinvolgere la task force delle Nazioni Unite per valutare possibili misure di mitigazione.

Caratteristiche dell'asteroide 2024 YR4

L'asteroide 2024 YR4 ha un diametro stimato tra 40 e 100 metri. In caso di impatto, potrebbe generare un cratere di circa un chilometro di diametro, causando danni significativi a livello locale o regionale, ma non globali.

Monitoraggio e valutazioni in corso

Attualmente, l'asteroide si sta allontanando dalla Terra, rendendo complessa la determinazione precisa della sua orbita. Nei prossimi mesi, l'Esa coordinerà osservazioni con telescopi sempre più potenti, culminando nell'uso del Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile, per raccogliere dati più dettagliati. È possibile che l'asteroide scompaia temporaneamente dalla vista prima che si possa escludere del tutto la possibilità di impatto nel 2032. In tal caso, rimarrà nella lista dei rischi fino a quando non tornerà osservabile nel 2028.

Prossimi passi della comunità internazionale

La questione sarà discussa nella prossima riunione dello Space Mission Planning Advisory Group dell'Onu a Vienna, dove esperti valuteranno le possibili azioni da intraprendere per mitigare l'eventuale rischio. Se la probabilità di impatto rimarrà al di sopra dell'1%, il gruppo fornirà raccomandazioni all'Onu e inizierà a valutare diverse opzioni per una risposta al potenziale pericolo.