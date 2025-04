L'asteroide 2024 YR4 non è più una minaccia per la Terra (ma potrebbe colpire la Luna nel 2032)

Per diverse settimane gli studiosi avevano ipotizzato che l'asteroide 2024 YR4 potesse rappresentare una minaccia per il nostro Pianeta. Tale ipotesi è stata però scartata negli ultimi giorni dalle rilevazione fatte con il telescopio spaziale James Webb, che però non hanno escluso un rischio di impatto con la Luna nel 2032.

Asteroide 2024 YR4, dalla scoperta a oggi

Questo nuovo sasso spaziale è stato scoperto il 27 dicembre 2024, nel corso del il programma Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

Immediatamente classificato come asteroide Apollo di dimensioni comprese tra i 40 e i 100 metri di diametro, questo corpo celeste aveva subito fatto scattare l'allarme per un possibile rischio di impatto con la Terra nel 2032. La Nasa aveva reso noto che il rischio impatto era del 3,1%. Per questo motivo era stato subito richiesto il "Director’s Discretionary Time" del telescopio spaziale James Webb. Questa operazione, prevista per le situazioni di emergenza, prevede rilevazioni del telescopio spaziale a scadenze prestabilite. La prima è già stata effettuata il 26 marzo 2025.

Telescopio spaziale James Webb puntato sull'asteroide 2024 YR4

Cosa ha rilevato il telescopio James Webb lo scorso 26 marzo? Innanzitutto ha scongiurato il rischio di un impatto terrestre. Possiamo quindi stare tranquilli: non assisteremo a scene come nel film Don't look Up, visto che nel 2032 questo sasso spaziale non colpirà la Terra. C'è però ancora una probabilità di circa l’1,7% che l’asteroide colpisca la Luna.

Il telescopio ha anche mostrato che questa roccia dello spazio è leggermente più grande di quanto stimato in precedenza, e misura circa 60 metri di diametro. Si tratta di un asteroide più freddo rispetto ad altri oggetti celesti di queste dimensioni, suggerendo che potrebbe avere una superficie rocciosa molto più vasta di quanto finora ritenuto.

Quando le prossime rilevazioni?

Il telescopio spaziale tornerà a darci ulteriori informazioni su questo asteroide a maggio. In quell'occasione fornirà maggiori dettagli sulle caratteristiche e sull'orbita di 2024 YR4. Con i prossimi aggiornamenti del telescopio James Webb speriamo di poter scongiurare anche un eventuale impatto con la Luna che potrebbe portare effetti anche sulla Terra.