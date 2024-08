Spettacolare occultazione di Saturno: ad agosto la Luna farà “sparire” il Signore degli Anelli

Agosto 2024 si preannuncia come sempre un mese molto "ghiotto" per tutti gli appassionati di fenomeni celesti. Oltre a regalarci la consueta pioggia di stelle con le mitiche Perseidi - che quest'anno promettono di tenerci con gli occhi incollati al cielo - e una Luna Blu stagionale, che sarà in realtà una Superluna, ci offrirà anche l'occasione di assistere all'occultazione di Saturno da parte della Luna.

La Luna "nasconde" Saturno nel cielo d'agosto

Quello che sta per arrivare nel cielo d'agosto è sicuramente uno dei fenomeni celesti più rari. La Luna farà “sparire” Saturno poco prima dell’alba del 21 agosto, originando così quel fenomeno - così simile a un'eclisse - che noi tutti conosciamo con il nome di occultazione.

Il nostro satellite naturale - come fanno sapere dall'Uai - "nasconderà" ai nostri occhi il Signore degli Anelli per circa un'ora. L'orario in cui è prevista l'occultazione è quello che precede l'alba, e coloro che, il 21 agosto intorno alle 5.30, alzeranno gli occhi al firmamento potranno ammirare uno spettacolo davvero straordinario.

L'evento sarà teoricamente visibile anche a occhio nudo, anche se - come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli - l'uso di un binocolo permetterà di ammirare meglio tutti i dettagli. Purtroppo però sarà possibile ammirare Saturno solo mentre "scompare" dietro alla Luna, mentre non sarà possibile osservarlo mentre "riappare" a causa delle prime luci dell'alba.

Gli orari dell'occultazione possono variare leggermente a seconda della località in cui ci troviamo:

Milano: Inizio 5:31- Fine 6:32

Roma: Inizio 5:34 – Fine 6:34

Palermo: Inizio 5:37 – Fine 6:33

©Stellarium - cielo del 21 agosto ore 5:40 circa

Occultazione o eclisse?

Abbiamo anticipato che il raro fenomeno che sta per incantarci nel cielo estivo vedrà protagonisti la Luna e Saturno. Lo spettacolo che sta per arrivare prende tecnicamente il nome di "occultazione" ed è molto simile a un'eclisse. Ma quale è la differenza tra i due fenomeni? Il primo si verifica quando il nostro satellite naturale "nasconde" un corpo celeste non luminoso, mentre si parla di eclisse quando ad essere oscurato da un corpo celeste è un oggetto luminoso, come il Sole o la Luna. Nonostante la sostanziale differenza tecnica, occultazione ed eclisse offrono sempre uno spettacolo unico.