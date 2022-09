Arriva la Luna Piena del Raccolto, ecco quando e come vederla

Si avvicina l'appuntamento con il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno, ovvero la Luna Piena di settembre che sarà anche l'ultima d'estate. Sebbene non si tratti di una Superluna, il plenilunio del Raccolto, la celebre Harvest Moon, promette comunque di regalare spettacolo.

Quando ammirare la Luna del Raccolto

L'ultimo plenilunio d'estate brillerà in cielo sabato 10 settembre. Tecnicamente la fase di luna piena sarà alle 13.59 ora italiana, anche se naturalmente dovremmo attendere le ore serali per poterci godere lo spettacolo a occhio nudo. Non si tratterà di una Superluna - come quelle che hanno illuminato le notti in giugno e luglio - perché il nostro satellite si troverà a 367mila chilometri, mentre per essere definito come Supermoon, dovrebbe trovarsi a meno 360mila km.

La Luna Piena del raccolto sarà comunque un momento di transizione molto importante, poiché segnerà l'inizio di un periodo in cui potremmo godere di un incredibile chiaro di luna a inizio serata. Questo si verificherà perché la Luna Piena di settembre sarà quella più prossima all'equinozio d'autunno, ovvero al momento in cui l'orbita del nostro satellite si troverà parallela all'orizzonte - per cui il rapporto con il punto dal quale sorgono i corpi celesti non si modificherà di molto ogni giorno. Se solitamente la Luna sorge ogni volta circa 50 minuti dopo rispetto al giorno precedente, con l'approssimarsi del plenilunio vicino all'equinozio d'autunno il ritardo si riduce notevolmente - arrivando ad appena un quarto d'ora. Si riduce infatti il tempo impiegato dal nostro satellite per attraversare tutte le fasi lunari.

Ciò significa che per diversi giorni prima e dopo il plenilunio del raccolto vedremo sorgere il nostro satellite relativamente presto, e questo può regalarci - tempo permettendo - suggestive immagini al chiaro di luna. Il fenomeno assumeva in passato ancor più importanza, perché permetteva di avere notti da dedicare al raccolto meno buie.

Ma la Luna Piena di settembre non sempre rappresenta il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno. Ogni tre anni circa accade che sia invece quella del mese di ottobre la più vicina all'equinozio autunnale, come accaduto nel 2020.

Luna piena di settembre, curiosità sull'ultimo plenilunio d'estate

Non è un caso se proprio questo plenilunio era particolarmente amato dai nativi americani, e se - tra i tanti nomi con cui è conosciuto - vi è proprio quello di Luna Piena del Raccolto. L'alba anticipata che segue per diversi giorni il plenilunio di settembre dava infatti modo alle tribù di avere più ore di luce per dedicarsi al raccolto.

Come accade per ogni fase di Luna Piena, il nome usato per identificare il fenomeno può prevedere termini diversi che spesso si sovrappongono tra loro, e riconducibili tutti ad alcune caratteristiche del periodo. Come spiega l'Uai, l'Unione astrofili italiani, la Luna Piena di settembre è conosciuta anche con il nome di Harvest Moon, Luna Piena del Grano o Plenilunio del Mais, ispirandosi all'alimento tanto prezioso nella dieta dei nativi, che proprio in questo periodo giunge a maturazione.