Arriva la Luna del Cervo, il plenilunio d'estate per eccellenza: ecco quando

Il firmamento sta per regalarci l'ennesimo spettacolo celeste. Tra pochi giorni tutti con gli occhi all'insù, per ammirare la splendida Luna del Cervo 2024. Il plenilunio di luglio - considerato quello d'estate per eccellenza - sta per incantarci e noi non vogliamo farci trovare impreparati.

Luna del Cervo 2024, quando la vedremo?

Il nostro satellite si troverà in fase di piena il prossimo 21 luglio. Come fanno sapere dall'Uai il plenilunio si verificherà tecnicamente alle 12.17. Ovviamente a quell'ora sarà praticamente impossibile vedere il disco lunare nel cielo illuminato dal Sole. Saremo quindi destinati a perderci lo spettacolo? Assolutamente no.

Basterà attendere qualche ora e alzare lo sguardo verso la Costellazione del Capricorno per ammirare una delle lune piene più suggestive dell'anno. Come sempre accade quando parliamo di pleniluni, il nostro satellite ci apparirà perfettamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva.

Sarà quindi sufficiente attendere le ore immediatamente successive al tramonto per "immortalare" con lo sguardo la Luna completamente illuminata. Non appena l'ultimo raggio di Sole si "spegnerà" inizierà lo spettacolo. Il nostro consiglio però è quello di attendere fino alle 23.00, perché a quell'ora il disco lunare sarà più alto sull'orizzonte.

©Stellarium - cielo del 21 luglio ore 23:00 circa

Luna Piena del Cervo, caratteristiche

Spesso la sentiamo definire la "Luna piena d'estate per eccellenza" senza sapere il motivo. In realtà questo appellativo deriva dal fatto che talvolta può trattarsi del primo plenilunio d'estate. La stagione astronomica inizia - come sappiamo -. con il solstizio d'estate, che non ha una data fissa, ma è comunque compreso tra il 20 e il 22 giugno. Di conseguenza la luna piena di questo mese non sempre "cade" in estate. Quest'anno tuttavia il solstizio ha preceduto il plenilunio di giugno, per cui la prima Luna Piena d'estate è stata quella delle Fragole.

Un'altra caratteristica che contraddistingue il plenilunio di luglio è legato al nome. Come spesso accade il termine che identifica ogni plenilunio deriva dai nativi americani, che lo usavano per indicare le caratteristiche del periodo. Luglio è il mese in cui spuntano le nuove corna ai cervi, ed ecco perché si chiama così. Questo è anche il periodo in cui i temporali erano più frequenti, e per questo motivo alcune tribù la indicavano come Luna del Tuono.

Luna Piena del Cervo 2024, sarà una Superluna?

Alzando gli occhi al cielo la sera del 21 luglio noteremo un disco lunare leggermente più grande del solito. Di conseguenza molti si chiederanno se il plenilunio del Cervo 2024 possa avere come protagonista una Superluna.

Iniziamo con il dire che non si tratterà solo di un'illusione ottica, poiché il nostro satellite sarà davvero più grande del 5,8%. Quando raggiungerà la fase di piena si troverà in un punto abbastanza vicino alla Terra, ma non così vicino da potersi fregiare del titolo di Superluna.

Il satellite "transiterà" a una distanza di 373.946 km dal nostro Pianeta. Per poter essere definita Superluna - secondo le "regole" coniate dall'astrologo Richard Nolle e mai ufficializzate - dovrebbe trovarsi entro un raggio di 361.885 km.

Come vedere il Plenilunio del Cervo 2024?

Ovviamente si tratterà di un evento perfettamente visibile a occhio nudo. Sarà possibile vederlo anche dalla finestra di casa - se questa è orientata nella giusta direzione - oppure da un punto della città in cui il satellite non sia nascosto dai palazzi. Ovviamente chi abita in campagna non avrà questo problema e potrà godersi la luna piena d'estate per eccellenza in tutta la sua bellezza, lontano dalle fonti di inquinamento luminoso.

La scelta di luoghi bui offrirà la possibilità di assistere a un doppio spettacolo, poiché proprio la notte del plenilunio le Beta Cassiopeidi raggiungeranno il loro picco. Non si tratta di uno sciame di stelle cadenti particolarmente "generoso" e quest'anno a disturbare le Cassiopeidi di luglio ci sarà anche il bagliore lunare, ma noi vi consigliamo comunque di mettere in tasca anche qualche desiderio.