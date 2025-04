Arriva il meraviglioso tris Luna, Venere e Saturno: ecco quando

Il firmamento è sempre pronto a stupirci, e tra poche ore ci darà l'ennesima dimostrazione di quanto possa affascinare. Uno spettacolare triangolo celeste sta per arrivare: Luna, Venere e Saturno daranno vita a un triangolo indimenticabile.

Rara congiunzione in arrivo: quando vedere il tris di corpi celesti

Non capita spesso di vedere una congiunzione a tre, e quella che sta per arrivare coinvolge corpi celesti che raramente si mostrano "vicini". Stiamo parlando della Luna, di Venere e di Saturno, che il 25 aprile ci regaleranno uno spettacolo imperdibile.

Come fanno sapere dall'Uai i tre si troveranno riuniti nel cielo orientale, donando a chi li osserverà dalla Terra la sensazione di trovarsi davanti a un simpatico smile celeste. La Luna, Venere e il Pianeta degli Anelli infatti, a causa della loro posizione, disegneranno un sorriso luminoso sopra l’Italia.

Il momento migliore per osservare questo insolito spettacolo è quello che precede l'alba, indicativamente intorno alle 5:30 del mattino, quando il Pianeta anellato si troverà poco al di sotto di Venere e la Luna crescente formerà una linea delicata, che darà al terzetto l'aspetto di un simpatico smile.

Quanto tempo avremmo per ammirare questo imperdibile show? Almeno un'ora, fino a quando la luce del giorno cancellerà il meraviglioso disegno celeste.

©Stellarium - cielo del 25 aprile ore 5:20 circa

Terzetto celeste visibile a occhio nudo

Per ammirare questo insolito terzetto celeste non serviranno strumentazioni particolari. In caso di meteo favorevole, l'intero show sarà infatti perfettamente visibile a occhio nudo e non avremmo difficoltà a individuare il luminosissimo Venere e la sottile falce di Luna, che nella notte tra il 24 e il 25 aprile avrà una luminosità del 9%.

Come sempre accade quando parliamo di Saturno però, poter contare su un binocolo (o meglio ancora su un telescopio) permetterà di non perdersi nessun dettaglio dei suoi preziosi anelli. In questo caso avere a disposizione una strumentazione adeguata potrebbe addirittura consentire di arricchire lo spettacolo, già di per sé straordinario.

Con un telescopio potremmo infatti tentare di "catturare" anche Mercurio, il Pianeta fuggente, e Nettuno, che proprio in quel momento si troveranno nei pressi del terzetto. Ovviamente per ammirare al meglio tutto lo show sarà preferibile allontanarsi dalle luci artificiali della città, e cercare un punto di osservazione piuttosto buio.