Arriva il plenilunio del Castoro, ecco quando vedere la penultima luna piena del 2022

Immagine di repertorio

Il 2022 sta per offrirci un altro spettacolo astrale, la luna bianca del Castoro. Ecco quando potremo ammirare la penultima luna piena dell'anno.

Plenilunio del Castoro, quando la penultima luna piena del 2022

La luna si mostrerà in tutto il suo splendore anche a novembre, con un meraviglioso plenilunio. L'evento, noto anche come "Luna bianca del Castoro" prende il suo nome dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che non sono affatto nuovi nel coniare nomi per gli eventi astronomici. In particolare nel mese di novembre le antiche popolazioni delle Americhe andavano a caccia di castori per ricavarne delle calde pellicce utili per affrontare l'inverno.

Novembre è infatti un mese in cui i castori riempiono gli argini dei fiumi e sono presenti in maniera massiccia, intenti a costruire dighe e tane in cui rifugiarsi in vista dell'inverno. Ecco perché un plenilunio in questo periodo prendeva il nome dell'animale, anche come buon auspicio per la riuscita della caccia.

La luna piena del Castoro quest'anno avverrà nella prima decade del mese, precisamente l'8 novembre, ma non si tratterà di una superluna. Un evento simile avverrà invece solo a dicembre, con l'ultima luna piena del 2022, un anno che ci ha regalato diversi spettacoli da ammirare nel cielo. Nello stesso giorno della luna piena del Castoro si verificherà anche un'eclissi lunare totale, l'ultima fino al 2025.

Per questo motivo, quest'anno, la luna è detta anche "Luna di sangue del Castoro" per via del colore arancio-rossastro che il satellite assumerà in corrispondenza dell'eclissi. Purtroppo però questo fenomeno non sarà visibile dall'Italia a meno che non si ricorra a una diretta streaming. E invece come possiamo osservare la luna piena del Castoro? Abbiamo detto che si verificherà l'8 novembre ma l'orario non è dei più consoni; l'evento sarà visibile nel suo culmine alle 12:02 ora italiana. Si consiglia di posizionarsi lontano dalle luci e, nella speranza che le nubi non offuschino la scena, lo spettacolo sarà più che godibile.