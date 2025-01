Arriva stasera, 10 gennaio, il bacio Luna-Giove visibile a occhio nudo, le Pleiadi faranno da cornice

Un nuovo show celeste ci incanterà tra poche ore: la Luna e Giove danzeranno nel cielo di gennaio e ci offriranno uno spettacolo visibile a occhio nudo, che vedrà la partecipazione anche delle Pleiadi. Ecco tutti i dettagli.

Luna e Giove, un bacio celeste da non perdere

Non è certo un evento raro, ma il bacio Luna-Giove racchiude sempre un fascino particolare ed è per questo che molti appassionati di fenomeni celesti si stanno già preparando allo spettacolo che arriverà tra poche ore.

Come fanno sapere dall'Uai il nostro satellite naturale sarà in congiunzione con il Gigante gassoso stasera, venerdì 10 gennaio, poco dopo il tramonto, nella costellazione del Toro. Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. La Luna ad appena due giorni dalla fase di piena sarà illuminata all'88,5% e anche la vicina stella Aldebaran porterà un po' di chiarore allo show. Non resta che scegliere punti di osservazione bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città per godersi al meglio lo spettacolo, che potrebbe riservare anche una sorpresa "extra".

©Stellarium - cielo del 10 gennaio ore 20:00 circa

L'ammasso stellare delle Pleiadi arricchisce lo show celeste

Luna e Giove si troveranno "vicini" e affiancati dalle Pleiadi. Stasera queste splendide meteore si aggiungeranno alla congiunzione celeste Luna-Giove, regalandoci "uno spettacolo nello spettacolo". Abbiamo più volte affermato che questo ammasso stellare anche da solo riesce a offrire uno spettacolo capace di tenere molti skywatcher con il naso all'insù.

Anche in ambienti cittadini, dove le luci artificiali rischiano di creare molte interferenze con l'osservazione del cielo, non è difficile contare fino a 4/5 stelle in presenza di cieli sereni. Il loro numero sale (e di molto) se ci spostiamo in luoghi bui, arrivando a sfiorare la "modica" cifra di 12 stelle visibili a occhio nudo.