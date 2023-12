Spettacolare "bacio" Luna-Giove nel cielo di dicembre, quando e come vedere l'ultima "effusione" 2023

Per la seconda volta in questo mese, il nostro satellite sarà protagonista di uno spettacolo celeste affascinante. Dopo la suggestiva congiunzione con Venere arriva infatti tra pochi giorni il "bacio" Luna-Giove. Ecco come prepararsi e quando ammirare lo splendido allineamento planetario, che potrebbe avere come cornice una magnifica pioggia di stelle cadenti.

Luna e Giove protagonisti dell'ultimo "bacio" 2023

Il "bacio" Luna-Giove non è un evento rarissimo, ma ogni volta riesce a tenere incollati con gli occhi al cielo migliaia di appassionati. Il prossimo appuntamento poi, avrà un fascino particolare poiché si tratterà dell'ultima congiunzione celeste del 2023 e perché - a far da cornice alla romantica "effusione" - potrebbe arrivare una pioggia di stelle cadenti.

Come fanno sapere dall'Uai, la data da segnare sul calendario per non perdere l'ultimo "bacio" del 2023 è quella del 22 dicembre. L'ultimo spettacolo celeste dell'anno vedrà il nostro satellite e il gigante gassoso protagonisti di una congiunzione astrale che darà vita a un suggestivo bacio luminoso, da osservare con tutta calma, armati di coperte e thermos riempiti con bevande calde per non soffrire troppo il freddo.

Condizioni meteorologiche permettendo, la congiunzione Luna - Giove sarà visibile a occhio nudo, senza l’aiuto di particolari strumenti. Tuttavia - per non perdersi alcune caratteristiche del gigante gassoso - come le sue bande colorate e le sue lune Io, Ganimede, Callisto ed Europa, sarebbe opportuno dotarsi di un buon telescopio, o consultare il calendario eventi degli osservatori astronomici della propria città, per sapere se vengono organizzate osservazioni ad hoc.

Una pioggia di stelle cadenti farà da cornice all'ultimo "bacio" dell'anno

A incorniciare uno dei "baci spaziali" più suggestivi potrebbero arrivare anche le Ursidi. Sebbene si tratti di uno sciame meteorico minore - con uno ZHR di 5/10 meteore ogni ora - le Ursidi raggiungeranno il picco la sera del 23 dicembre, e non è affatto escluso che qualcuna possa decidere di anticipare di qualche ora la sua caduta, e fare così da cornice all'incontro "ravvicinato" tra Luna e Giove.

Per avere maggiori possibilità di individuarne qualcuna, e ammirare il "bacio" Luna-Giove nelle migliori condizioni possibili, vi consigliamo di scegliere un punto di osservazione lontano dalle luci delle città e volgere lo sguardo al cielo. In una notte stellata sarà possibile ammirare la luminosissima Luna - ormai vicina alla fase di plenilunio - "vicina" a Giove e, con un po' di fortuna, intercettare anche qualche stella cadente pronta a esaudire gli ultimi desideri del 2023.