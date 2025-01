⁠Stasera, 13 gennaio, Luna del Lupo e Marte protagonisti di un bacio spettacolare nel primo plenilunio 2025

Tra poche ore potremmo assistere a uno dei più suggestivi "baci celesti": il nostro satellite in fase di piena si troverà in congiunzione con Marte. Ecco tutti i consigli per non perdersi nessun dettaglio di questo spettacolo.

Arriva il primo plenilunio 2025, la Luna del Lupo

Arriva stasera, lunedì 13 gennaio 2025, il primo plenilunio dell'anno. Il nostro satellite, come fanno sapere dall'Uai, sarà al massimo splendore alle 23.27, anche se il disco lunare apparirà completamente illuminato anche nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti e successive.

E stavolta converrà non aspettare il momento preciso del plenilunio, ma anticipare l'osservazione per non perdersi uno spettacolo nello spettacolo. Il nostro satellite si troverà infatti in congiunzione con Marte, regalandoci uno show decisamente insolito e visibile a occhio nudo. Non capita spesso di vedere la Luna Piena del Lupo e Marte danzare insieme nel firmamento, e saranno moltissimi gli skywatcher che non vorranno perdere questa occasione.

Per vederla sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo poco dopo il tramonto. La Luna Piena del Lupo e il Pianeta Rosso appariranno quasi allineati con Castore e Polluce, due delle stelle principali della costellazione dei Gemelli.

©Stellarium - cielo del 13 gennaio ore 20:00 circa

Perché Luna del Lupo?

Il primo plenilunio dell'anno viene identificato con il nome di Luna del Lupo. Questo appellativo le è stato dato dai nativi americani e come sempre è collegato a fenomeni ed eventi naturali del periodo. Gennaio era il mese nel quale gli ululati dei lupi si facevano più intensi, ma anche quello in cui questi animali, a causa delle temperature rigide, tendevano ad avvicinarsi di più ai villaggi.

Questo faceva sì che i loro ululati fossero uditi più frequentemente, ed è per questo che la prima luna piena dell'anno è anche conosciuta come Luna del Lupo, o Wolf Moon.