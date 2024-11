Arabia Saudita, deserto imbiancato per una tempesta di grandine

Per la prima volta nella storia le regioni settentrionali dell'Arabia Saudita si sono colorate di bianco. Una forte grandinata, infatti, si è registrata nella regione settentrionale di Al-Jawf come riportato su Khaleej Times. Un evento straordinario visto che si tratta di una zona da sempre nota per il suo clima arido.

Grandine come neve in Arabia Saudita: le immagini

Da giorni forti piogge, accompagnate da una notevole quantità di grandine, stanno interessando la regione di Al-Jawf in Arabia Saudita. In diverse parti dell'Arabia Saudita, infatti, si registrano forti piogge e temporali. Proprio nella regione di Al-Jawf ha si sono verificate delle forti grandinate tali da creare un vero e proprio paradiso invernale in un Paese noto per il suo clima arido. Una sorpresa per gli abitanti di Al-Jawf che si sono svegliati ammirando un paesaggio ricoperto da grandi chicchi di grandine come se fosse caduta la neve.

⚠️𝗠𝗲𝗮𝗻𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 👀



⚠️𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘇𝗲 𝗵𝗮𝗶𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗰𝗲 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁❗️ pic.twitter.com/GGvixSclsk — ⑧ℙℍ𝕆𝔼ℕ𝕀𝕏⃤𝔻ℝ𝔸𝔾𝕆ℕ⑧ (@XPHOENIXDRAGON) November 4, 2024

Intanto il dipartimento meteorologico saudita ha comunicato avvisi per condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo in gran parte di Al-Jawf con forti piogge, grandine e anche forti venti.

Allerta meteo in Arabia Saudita per forti piogge e grandinate

Nelle ultime settimane si stanno registrando eventi meteorologici del tutto insoliti. Piogge e grandinate hanno interessato la regione di Al-Jawf in Arabia Saudita regalando ai cittadini uno scenario davvero unico. Anche negli Emirati Arabi Uniti si registrano sistemi meteorologici caratterizzati da piogge e temporali con il National Centre of Meteorology (Ncm) che ha emesso l'allarme meteo in diverse aree per il rischio di grandinate ed eventi estremi.

Si tratta di un clima invernale del tutto anomalo ed inaspettato che evidenzia i modelli climatici in continua evoluzione in Medio Oriente dove, persino le regioni più aride, si ritrovano a vivere cambiamenti climatici significativi. La grandinata non solo aggiunge un capitolo unico alla storia climatica del Regno, ma offre anche la possibilità di sperimentare la bellezza di un paesaggio invernale visto raramente in questa parte del mondo.